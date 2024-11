Diletta Leotta: Amo essere wow in TV, ma mio marito mi vede al naturale

Diletta Leotta ha recentemente condiviso dettagli sulla sua vita personale e professionale in un'intervista al Corriere della Sera. Pur non considerandosi narcisista, Leotta ammette di prestare particolare attenzione al proprio aspetto fisico, soprattutto in ambito lavorativo. Ha dichiarato: "Se sono ossessionata dalla bilancia? Poco. Solo durante la gravidanza perché il mio ginecologo mi obbligava a pesarmi. Dallo specchio di più, ma solo quando lavoro, perché ci tengo a essere super, in tiro, sempre wow." Tuttavia, nella vita quotidiana, preferisce la comodità , affermando che suo marito, Loris Karius, la vede spesso in tuta e senza trucco.

Riguardo al suo ruolo di conduttrice, Leotta ha affrontato le critiche sull'uso dell'auricolare durante le trasmissioni. Ha spiegato che l'auricolare è uno strumento fondamentale in diretta, poiché permette di essere informati su ospiti e avvenimenti imminenti, aiutando a mantenere un ritmo serrato. Ha sottolineato che l'uso dell'auricolare è comune in molti programmi televisivi e che, durante le registrazioni de "La Talpa", è stato particolarmente utile, considerando che alcune giornate di riprese si sono protratte dalle prime ore del mattino fino alle 4 di notte.

Parlando del suo nuovo impegno come conduttrice de "La Talpa", in onda su Canale 5 dal 5 novembre, Leotta ha espresso grande entusiasmo. Ha dichiarato di aver messo tutta sé stessa nel progetto e di essere convinta che il pubblico apprezzerà il programma. Ha inoltre manifestato stima per Paola Perego, storica conduttrice del format, considerandola un riferimento e un onore, pur sottolineando che la nuova edizione presenta significative differenze rispetto alle precedenti.

In merito alla sua vita privata, Leotta ha condiviso dettagli sul rapporto con il marito, Loris Karius, e sulla loro quotidianità lontano dai riflettori. Ha evidenziato l'importanza di mostrarsi nella propria autenticità all'interno delle mura domestiche, lontano dalle esigenze estetiche del mondo dello spettacolo.

Con queste dichiarazioni, Diletta Leotta offre uno sguardo sincero sulla sua vita, bilanciando l'immagine pubblica con la realtà privata, e si prepara a intraprendere una nuova avventura televisiva con "La Talpa".