Diletta Leotta pronta al debutto con La Talpa: total denim da oltre 1000 euro e uno stile impeccabile

Diletta Leotta si prepara al debutto come conduttrice della nuova edizione de "La Talpa", il reality show che torna su Canale 5 dopo una lunga assenza. L'ultima edizione risale infatti al 2008. Il programma andrà in onda a partire da martedì 5 novembre in prima serata. La conduttrice ha dedicato molto impegno a questo progetto, che l'ha portata a trascorrere periodi lontana dalla famiglia, in particolare dalla figlia Aria. In un'intervista a "Verissimo", ha dichiarato: "È stato bellissimo, un progetto straordinario, ci ho messo tutta me stessa, non vedo l'ora di farvelo vedere. Spero abbiate lo stesso entusiasmo che ho avuto io nel mettere in piedi questo primo figlio televisivo".

Prima del debutto televisivo, Diletta Leotta ha trascorso alcuni giorni a New York insieme al marito Loris Karius, celebrando il loro anniversario, e in compagnia di amici. Durante il soggiorno nella Grande Mela, la conduttrice ha condiviso sui social diversi scatti che la ritraggono con outfit impeccabili. Per una cena romantica, ha scelto un completo total red con una borsa a forma di cuore, esprimendo eleganza e femminilità . In un'altra occasione, ha sfoggiato un look total denim firmato Jean Paul Gaultier, composto da una bralette e pantaloni caratterizzati da bottoni con marchio lungo la gamba sinistra, aggiungendo un tocco di lusso e originalità . I prezzi di questi capi oscillano online tra i 500 e i 600 euro ciascuno.

La passione di Diletta Leotta per i jeans è ben nota; li indossa spesso nella vita quotidiana, creando look trendy, casual e comodi. Predilige modelli oversize, ma nel suo guardaroba non mancano i classici jeans strappati. Anche per outfit più ricercati, non rinuncia al denim, optando per versioni con effetti sparkling che aggiungono un immediato tocco glamour. I jeans scintillanti, molto in voga negli anni Duemila, sono tornati alla ribalta, complice le scelte di stile di molte celebrità .

Con il ritorno de "La Talpa" e il suo impegno come conduttrice, Diletta Leotta si conferma una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, unendo professionalità e stile in ogni sua apparizione.