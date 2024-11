Diletta Leotta sorprende i concorrenti del Grande Fratello: Tommaso Franchi incredulo

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 4 novembre 2024, Diletta Leotta ha fatto un ingresso a sorpresa nella Casa, lasciando i concorrenti, in particolare Tommaso Franchi, senza parole. La conduttrice televisiva si è presentata come nuova concorrente, suscitando entusiasmo tra gli inquilini.

Indossando un auricolare per ricevere indicazioni da Alfonso Signorini, Diletta ha interagito con Tommaso, ponendogli domande provocatorie. Tra queste, ha chiesto: "Tra la spagnola, Mariavittoria e me, chi sceglieresti?". Tommaso, visibilmente emozionato, ha risposto: "Diletta, mi chiedi troppo; hai la fede, sei sposata". La conduttrice ha apprezzato la risposta, commentando: "È da sposare questo ragazzo".

L'ingresso di Diletta Leotta nella Casa aveva lo scopo di presentare il suo nuovo programma, "La Talpa", in onda su Canale 5 a partire da martedì 5 novembre. Dopo aver interagito con gli altri concorrenti, Alfonso Signorini ha rivelato che Diletta non sarebbe rimasta come concorrente, ma era lì per promuovere la sua nuova avventura televisiva. Accompagnata all'uscita da Tommaso, il gieffino ha espresso la sua delusione scherzando: "Alfonso, non te lo perdono".

La presenza di Diletta Leotta ha portato una ventata di entusiasmo nella Casa, creando momenti di sorpresa e divertimento tra i concorrenti. La conduttrice ha colto l'occasione per condividere con il pubblico e gli inquilini del Grande Fratello le novità del suo imminente programma, aggiungendo un tocco di freschezza alla serata.