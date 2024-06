Dune: Awakening, nuovi dettagli sulla struttura MMO

Dune: Awakening , Open World Survival MMO ambientato su Arrakis di Funcom, presenta oggi il secondo Dune: Awakening Direct . Lo showcase offre 30 minuti di interviste approfondite e filmati di gioco che mostrano la creazione del personaggio, la struttura dei server MMO, le ramificazioni narrative di un mondo in cui Paul Atreides non è mai nato e il viaggio spirituale che il giocatore intraprenderà nel gioco, seguendo le orme dei Fremen.

Dune: Awakening Direct – Episode 2 Livestream

Dune: Awakening, che ha recentemente superato il milione di inserimenti in wishlist su Steam, si ispira all'identità visiva e sonora creata da Denis Villeneuve e dai recenti film di successo di Legendary ed è profondamente legato al capolavoro originale di Frank Herbert. Il gioco vi porterà su un Arrakis dilaniato dalla guerra, dove dovrete sopravvivere e lottare per il controllo della Spezia insieme a centinaia di altri giocatori.

Presentato in anteprima al Summer Game Fest, il trailer cinematico " The Vision of Paul Atreides " ha svelato la linea temporale alternativa che Jessica Atreides crea scegliendo di dare alla luce una figlia al posto di Paul, dando inizio a una catena di eventi a cascata. L'assenza di Paul porta a un enorme vuoto di potere in cui i giocatori si avventureranno, creando la propria storia.

"Espressione e personalizzazione" è uno dei pilastri fondamentali di Dune: Awakening . Per mostrare una parte di questo aspetto, il Direct mostra il potente tool di creazione del personaggio in-game. È possibile scegliere ogni dettaglio del proprio aspetto, poi il proprio pianeta natale e persino la specializzazione del proprio mentore, come Mentat, Swordmaster o Bene Gesserit, che determina le abilità iniziali.

Il Creative Director Joel Bylos ha approfondito anche la struttura dei server e la mappa Overland, che collega diverse mappe sandbox di grandi dimensioni, consentendo un numero maggiore di giocatori in ognuna di esse, entrambi elementi che differenziano Dune: Awakening da molti altri giochi di survival.

"Far percepire il mondo senza confini e sempre connesso è stato uno dei nostri principali obiettivi in Dune: Awakening", ha dichiarato Joel Bylos . "Abbiamo costruito questa struttura con l'idea di rendere il gioco espandibile, cosa difficile con una sola mappa. L'idea della mappa overland è che ci permette di continuare a costruire il mondo e di offrire ai giocatori nuovi spazi da esplorare. Chi può sapere come sarà tra 5 anni?".

Dune: Awakening è recentemente entrato nella sua persistent closed Beta, che dà accesso a tutto il gioco, dall'area iniziale del Bacino di Hagga all'endgame del Deserto Profondo.