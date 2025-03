Dune: Awakening

Le tempeste di coriolis nel deserto profondo modificano il paesaggio, cambiando la mappa

Il 20 maggio, Dune: Awakening, il primo open-world multiplayer survival ambientato su Arrakis, sarà finalmente disponibile. Oggi, Funcom presenta un nuovo video dove è orgogliosa di mostrare le dimensioni e la portata del pianeta desertico, ispirato al leggendario romanzo fantascientifico di Frank Herbert e ai premiati film di Legendary Entertainment. Scoprite cosa c'è oltre l'orizzonte in Exploring Arrakis - Secrets of the Desert.

Sebbene sia un pianeta desertico, Arrakis è sorprendentemente vario, come mostrato nel recente video Beauty of Arrakis. Scoprite le risorse dell'ambiente circostante grazie allo scanner personale e ai moduli collegati ai veicoli, oppure scalate le vette più alte per lanciare una sonda di rilevamento che riempie un'ampia area della mappa, includendo importanti punti di interesse, come relitti di navi o laboratori ecologici.

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=tCLekUzqj00

L'enorme area dell'end-game in continua evoluzione, il Deserto Profondo, è sia invitante sia minacciosa. I giocatori dovranno far fronte a tante avversità, tenendo sempre presente che la spezia deve scorrere e che le tempeste di Coriolis sono un pericolo costante. Queste fatali tempeste planetarie attraversano regolarmente la mappa, cambiandola ogni volta, svelando nuove risorse e luoghi e seppellendone altri. Quando la polvere si deposita, i giocatori possono esplorare le nuove terre, creando mappe da vendere ad altri giocatori.

Dune: Awakening arriverà il 20 maggio. I giocatori possono già scaricare il Character Creator & la Benchmark Mode su Steam per prepararsi a dovere in vista del lancio e ricevere l’esclusiva skin del coltello Frameblade.

