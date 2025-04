La musica dei classici Dune e Dune II è in arrivo in Dune: Awakening

Dune: Awakening — Awaken to the Music of the Classic Dune Games

https://www.youtube.com/watch?v=AUzTovhSb9U

I giocatori potranno ascoltare le colonne sonore dei videogiochi Dune e Dune II: Battle for Arrakis del 1992 sulla radio di Dune: Awakening. Dune: Awakening è ispirato al romanzo di fantascienza di Frank Herbert e ai premiati film di Legendary Entertainment.

La colonna sonora di Dune II: Battle for Arrakis è stata composta da Frank Klepacki. Philippe Ulrich e Stéphane Picq hanno composto la colonna sonora di Dune: Spice Opera, che è stata poi rimasterizzata nel 2024. Purtroppo, Stéphane Picq è mancato nel febbraio 2025.

“Dune ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'editoria e della cinematografia - ma anche nei videogiochi”. Dice il direttore creativo Joel Bylos. “Le colonne sonore di Dune e Dune II sono state tra le più grandi degli anni '90 ed è un grande onore poterle condividere con una nuova generazione di giocatori attraverso il Communinet di Dune: Awakening”.

La rete di comunicazione centralizzata del gioco, chiamata Communinet, offre tre canali tra cui scegliere, oltre a trasmissioni su emergenze, tempeste di sabbia o sul Landsraad.

I giocatori potranno sintonizzarsi sui canali ufficiali Atreides e Harkonnen per ascoltare la propaganda, la ricostruzione dei combattimenti nell'arena e i discorsi motivazionali.

Chi cerca qualcosa in più mentre raccoglie risorse o costruisce basi può ascoltare Harvester Radio, la stazione per i minatori di spezie e la forza lavoro comune, che trasmette annunci, consigli di sopravvivenza, musica e intrattenimento, come degli esclusivi episodi di teatro radiofonico.

Il pre-ordine di Dune: Awakening è ora disponibile - Dune: Awakening, survival multiplayer ispirato alla legendaria opera di Frank Herbert e ai pluri-premiati film di Legendary Entertainment, come noto sarà disponibile dal 20 maggio. Funcom® è entusiasta di annunciare che i preordini sono da oggi disponibili, cosa che rende sempre più vicino l'arrivo sul pianeta più pericoloso dell'universo.

Dune: Awakening - Le tempeste di coriolis nel deserto profondo modificano il paesaggio, cambiando la mappaIl 20 maggio, Dune: Awakening, il primo open-world multiplayer survival ambientato su Arrakis, sarà finalmente disponibile. Oggi, Funcom presenta un nuovo video dove è orgogliosa di mostrare le dimensioni e la portata del pianeta desertico, ispirato al leggendario romanzo fantascientifico di Frank Herbert e ai premiati film di Legendary Entertainment.

Annunciata la data di uscita di Dune: Awakening! - Dune: AwakeningSvelati data di uscita e prezzo, Character Creation ora disponibile!I giocatori possono iniziare il loro viaggio scaricando il creatore di personaggi su Steam e testando il proprio hardware con la modalità Benchmark.Dune: Awakening — Release Date Reveal Trailer (https://www.