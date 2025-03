Il pre-ordine di Dune: Awakening è ora disponibile

Dune: Awakening, survival multiplayer ispirato alla legendaria opera di Frank Herbert e ai pluri-premiati film di Legendary Entertainment, come noto sarà disponibile dal 20 maggio. Funcom® è entusiasta di annunciare che i preordini sono da oggi disponibili, cosa che rende sempre più vicino l'arrivo sul pianeta più pericoloso dell'universo.

L'edizione standard, la Deluxe Edition e la Ultimate Edition sono ora disponibili per il pre-ordine su Steam, e quest'ultima include, tra le tante altre chicche, un'incredibile colonna sonora digitale della durata di 90 minuti. Per celebrare questo momento, Funcom ha preparato un viaggio dietro le quinte della realizzazione delle musiche, offrendo agli spettatori uno sguardo unico su come il pluripremiato compositore Knut Avenstroup Haugen ha dato vita all'album con un'orchestra dal vivo nel leggendario studio AIR Lyndhurst di Londra.

In breve, quando Dune: Awakening sarà disponibile il 20 maggio, queste saranno le condizioni:

Non sarà in Early Access, si tratta di un lancio completo.

Non avrà un abbonamento.

Il gioco continuerà ad essere ampliato attraverso aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti e funzionalità.

Seguirà il classico modello di business dei DLC opzionali.

Funcom ha una lunga e ricca storia di sviluppo e supporto di live games, con diversi MMO ancora oggi in funzione (Anarchy Online compirà 25 anni l'anno prossimo!) e Conan Exiles® che riceve ancora aggiornamenti dopo otto anni di DLC, espansioni e aggiornamenti gratuiti. Dune: Awakening non farà eccezione e continuerà a espandersi con aggiornamenti gratuiti che porteranno nuovi contenuti, caratteristiche e miglioramenti.

Le edizioni del gioco

L'edizione standard di Dune: Awakening ha un prezzo di 49,99 €, mentre la Deluxe Edition (69,99 €) e la Ultimate Edition (89,99€) offrono ai giocatori un vantaggio di 5 giorni e diversi oggetti unici. Disponibile come parte della Deluxe Edition e della Ultimate Edition, Dune: Awakening prevede anche un Season Pass che sbloccherà quattro contenuti scaricabili nel tempo, il primo dei quali al lancio.

Nell'Edizione Deluxe, inoltre, si otterrà la minacciosa armatura dei Sardaukar, la forza militare d'élite che darà la caccia ai giocatori in-game. La Ultimate Edition aggiunge tutto ciò che è stato descritto sopra, oltre all'iconica tuta di Paul Atreides del film del 2021, un artbook digitale, una colonna sonora digitale, unici pattern di colore e il set del Palazzo di Caladan con pezzi da costruzione, oggetti da posizionare e decorazioni.

Preordinando una qualsiasi delle edizioni, compresa quella standard, i giocatori riceveranno un pattern di colore universale che può essere applicato a veicoli, armi e armature, oltre al Terrarium di Muad'Dib, una decorazione all'interno della base che ospita l'iconico topo del deserto.

Requisiti di sistema PC

Al lancio, Dune: Awakening disporrà di diverse caratteristiche all'avanguardia, essendo uno dei primi giochi a includere il DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation, che migliora la maestosa grafica in-game e offre prestazioni senza precedenti.

Dune: Awakening supporterà inoltre le tecnologie FSR di AMD e XeSS 2 di Intel.

Razer Chroma RGB e Razer Sensa HD Haptics garantiscono un'immersione totale nella lotta per la sopravvivenza, grazie a feature all'avanguardia che vi permetteranno di vivere davvero i pericoli di Arrakis.

Di seguito invece, i requisiti di sistema di Dune: Awakening .

Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (o più recente)

Windows 10 a 64 bit (o più recente) Processore: Intel Core i5-7400, AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7400, AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafica: NVIDIA GeForce RTX 1060 (6 GB), AMD Radeon 5600XT (6 GB)

NVIDIA GeForce RTX 1060 (6 GB), AMD Radeon 5600XT (6 GB) Spazio libero su disco: 60 GB

Raccomandati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (o più recente)

Windows 10 a 64 bit (o più recente) Processore: Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 2600X Memoria: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB), AMD Radeon 6700XT (12 GB)

NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB), AMD Radeon 6700XT (12 GB) Spazio libero su disco: 75 GB

Il 24 marzo, alle 18:00 CET, i giocatori potranno sintonizzarsi su una speciale livestream in cui gli sviluppatori senior giocheranno dal vivo, risponderanno alle domande della community e forniranno ulteriori informazioni sui numerosi annunci di oggi. Tra gli altri, il pluripremiato compositore Knut Avenstroup Haugen sarà presente per parlare delle musiche di Dune: Awakening e il World Director Jean-François Gagné mostrerà e parlerà dell'incredibile open world di Arrakis. La livestream sarà condotta dalla Senior PR Manager Natascha Röösli sul canale Twitch di Funcom e su Steam .

Per maggiori informazioni su Dune: Awakening , visitate il sito ufficiale . I giocatori possono già da oggi iniziare a muovere i primi passi nel mondo di Dune: Awakening scaricando le modalità Character Creator & Benchmark su Steam per preparare completamente il proprio personaggio prima del lancio, testare il proprio hardware e ricevere l'esclusiva skin per il coltello Frameblade.

