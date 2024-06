Monza - porta il figlio dall'esorcista e lo lega a una corda: arrestato

Per questo l'uomo, un 68enne italiano incensurato, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti nei confronti del figlio.

Attualità - Ha smesso di far seguire il figlio malato dai medici e, convinto che fosse posseduto dal demonio, lo ha portato da sedicenti mistici, per farlo sottoporre a rituali. I carabinieri, intervenuti su segnalazione dei servizi sociali, hanno trovato il 39enne legato con una corda al parco, dove era andato insieme al padre. Per questo l'uomo, un 68enne italiano incensurato, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti nei confronti del figlio. E' successo mercoledì 12 giugno a Besana in Brianza (Mb). E' stata la madre della vittima - fa sapere una nota dei carabinieri - a riferire ai servizi sociali che il figlio, affetto da problemi di salute, negli ultimi tempi per volontà del marito non era seguito da alcun professionista o struttura sanitaria e che nei giorni precedenti si era dimostrato particolarmente aggressivo, tanto da dover essere immobilizzato per evitare che potesse far male a se stesso o ad altri.

I carabinieri hanno raggiunto padre e figlio in un’area verde poco distante da casa, trovando il 39enne trasandato, seduto sull'erba in stato confusionale e tenuto dal genitore a una corda, legata in vita. Una scelta che l'uomo ha giustificato con il timore che il figlio potesse scappare all'improvviso. Quando i militari hanno proposto di chiamare il 118, il 68enne si è opposto, sostenendo - riferiscono i carabinieri - che il figlio "non avesse alcun problema di salute ma fosse bensì posseduto da un demone. Per questo motivo, a suo dire, lo aveva condotto da alcuni sedicenti mistici che lo avevano sottoposto a taluni rituali". A seguito dell’intervento del 118, il 39enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate, mentre il padre è stato arrestato e condotto nel carcere di Monza.