Lorenzo Insigne verso un ritorno in Serie A? Monza, Olympiacos e offerte dal Golfo in corsa

Lorenzo Insigne potrebbe fare il suo ritorno in Serie A dopo l'esperienza in MLS con il Toronto. L'ex capitano del Napoli è al centro di un forte interesse da parte del Monza, che punta su di lui per risollevare una stagione difficile. La squadra brianzola è attualmente ultima in classifica con 10 punti, e il recente cambio di allenatore, da Nesta a Bocchetti, non ha prodotto i risultati sperati.

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è determinato a rafforzare la rosa e ha individuato in Insigne il profilo ideale. Dopo due anni non brillanti in MLS, con 18 gol e 13 assist in 63 presenze, Insigne sarebbe disposto a cambiare aria. Tuttavia, l’ostacolo principale non è il costo del cartellino, che il Toronto potrebbe cedere gratuitamente nonostante un contratto fino al 2026, bensì il suo ingaggio da 15 milioni di euro annui, insostenibile per il club italiano.

Il Monza starebbe valutando la possibilità di un prestito, chiedendo al Toronto di coprire gran parte dello stipendio. Nonostante l’offerta, Insigne non ha ancora preso una decisione definitiva. L'agente del giocatore ha avviato contatti con l'Olympiacos, oltre a valutare proposte da Arabia Saudita e Qatar, destinazioni che garantirebbero la copertura integrale del ricco ingaggio percepito dall’attaccante. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa del campione europeo.

