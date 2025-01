Donna accoltella e uccide il compagno dopo una lite a Monza: arrestata 33enne

Una donna di 33 anni è stata arrestata dai carabinieri in un’abitazione di via Tonale, a Bovisio Masciago, in provincia di Monza, con l'accusa di aver accoltellato a morte il compagno di 38 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due.

La donna, che risiede nell’abitazione, avrebbe reagito alle presunte percosse del compagno impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto. È stata lei stessa a contattare i soccorsi subito dopo l'accaduto.

Nonostante l'intervento immediato del personale sanitario, l'uomo è stato dichiarato morto al suo arrivo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, che hanno tratto in arresto la donna. Quest’ultima è stata ascoltata dal pubblico ministero di turno, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

Le indagini proseguono per accertare tutti i dettagli della vicenda e confermare la ricostruzione dell'accaduto.

