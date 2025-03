Inter-Monza: orario, formazioni e dove vederla in TV e streaming

L'Inter affronta il Monza oggi, sabato 8 marzo 2025, nella 28ª giornata di Serie A. La partita si terrà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con inizio alle 20:45.

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite le applicazioni DAZN, Sky Go e NOW, disponibili su smart TV, smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

Monza (3-5-2): Turati; Palacios, Brorsson, Izzo; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Zeroli, Kyriakopoulos; Mota, Ganvoula. Allenatore: Alessandro Nesta.

L'Inter, attualmente al primo posto in classifica con 58 punti, cerca di consolidare la sua posizione dopo il recente successo in Champions League contro il Feyenoord. Il Monza, ultimo in classifica con 14 punti, è in cerca di punti fondamentali per sperare nella salvezza.

La partita sarà diretta dall'arbitro Luca Zufferli. Nei precedenti 12 incontri in Serie A tra le due squadre, l'Inter ha ottenuto 7 vittorie, il Monza 2, e ci sono stati 3 pareggi.

La sfida rappresenta un testacoda significativo: l'Inter mira a mantenere il primato, mentre il Monza lotta per evitare la retrocessione.

