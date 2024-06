Ritrovata Evelina, la 14enne scomparsa a Bologna da cinque giorni

Evelina, la 14enne scomparsa da Bologna cinque giorni fa, è stata ritrovata dai carabinieri. La notizia è stata comunicata su Facebook dall’avvocata Barbara Iannuccelli, che insieme all'Associazione Penelope ha supportato la famiglia durante questo difficile periodo.

Evelina era sparita venerdì scorso, generando grande preoccupazione nella sua famiglia e nella comunità locale. I genitori, disperati, avevano sporto denuncia per sottrazione di minore, e le ricerche si erano subito concentrate nella zona della Romagna, dove si sospettava che la giovane fosse stata portata da un ragazzo conosciuto nel suo quartiere, il Pilastro.

La svolta nelle ricerche è arrivata quando un passeggero ha riconosciuto Evelina su un treno diretto a Riccione. L'uomo, che inizialmente non aveva collegato la ragazza alla notizia della scomparsa, ha allertato le autorità dopo aver visto la sua foto sui giornali e sui social media. Evelina era in compagnia di due ragazzi e sembrava spaventata. Questo avvistamento ha permesso ai carabinieri di localizzare e ritrovare la giovane.

L'avvocata Iannuccelli ha spiegato che Evelina non aveva mai mostrato segnali di disagio e che la sua scomparsa aveva colto di sorpresa la famiglia. La legale ha anche sottolineato come spesso i giovani bolognesi si recano a Riccione per divertirsi, ma che questo comportamento non era tipico di Evelina, rendendo la sua sparizione ancora più preoccupante per i genitori.

La notizia del ritrovamento di Evelina ha portato un grande sollievo alla famiglia e alla comunità, che ha seguito con apprensione l'evolversi della vicenda. Ora la giovane è tornata al sicuro con i suoi cari, mentre le autorità continuano a indagare per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.