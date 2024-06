G7 - accordo Usa-Ucraina per sicurezza - Zelensky: Ora possiamo vincere la guerra

Con la firma dell'accordo con gli Usa, questo è un giorno storico, le parole di Zelensky: Ora abbiamo gli strumenti per combattere e vincere guerra.

Il presidente americano Joe Biden ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato a margine del G7 un accordo bilaterale sulla sicurezza. Nel darne l'annuncio, Biden ha sottolineato che gli Stati Uniti restano al fianco dell'Ucraina, che da 2 anni combatte la guerra contro la Russia, e ha definito "storica" la conferenza di pace che si terrà in Svizzera sabato e domenica. "Con la firma dell'accordo con gli Usa, questo è un giorno storico", le parole di Zelensky: "Ora abbiamo gli strumenti per combattere e vincere guerra". Il G7 ha raggiunto "un accordo formidabile" sul tema degli asset russi, che saranno usati a garanzia di un prestito da 50 miliardi per l'Ucraina, ha evidenziato Biden.