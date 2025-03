Amazon Luna firma un accordo pluriennale con Electronic Arts

Amazon Luna firma un accordo pluriennale con Electronic Arts e si espande anche in Svezia, Portogallo, Belgio e Lussemburgo

Amazon Luna accoglie nella sua libreria una selezione dei giochi più popolari di EA, con Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Jedi: Fallen Order e Dead Space disponibili da oggi e altri in arrivo prossimamente. Inoltre, Luna è ora disponibile anche in Svezia, Portogallo, Belgio e Lussemburgo.

Amazon Luna dà il benvenuto ai giochi più amati di EAAmazon Luna ha siglato un accordo pluriennale con il celebre publisher Electronic Arts (EA) per portare molti dei suoi titoli più amati sulla piattaforma. A partire da oggi, Star Wars Jedi: Survivor™, Star Wars Jedi: Fallen Order™ e Dead Space™ sono disponibili per gli abbonati a Luna+, e molti altri giochi sono in arrivo.“I nostri team sono concentrati nel creare esperienze capaci di intrattenere e coinvolgere le vaste community online di EA, e siamo entusiasti di collaborare con Amazon per rendere questi giochi accessibili a un pubblico ancora più ampio,” ha dichiarato David Tinson, EVP e Chief Experiences Officer di Electronic Arts. “Non vediamo l’ora di portare una selezione di giochi EA su Amazon Luna, offrendo nuove modalità per riunire giocatori e fan su una varietà di dispositivi che già possiedono, ovunque si trovino.”Altri titoli del famoso franchise EA — inclusi alcuni giochi del catalogo EA SPORTS — si aggiungeranno alla libreria di Luna nei prossimi mesi, offrendo ai giocatori nuovi modi per godersi i loro giochi preferiti su dispositivi come Fire TV, tablet Fire, PC, Mac, dispositivi mobili iOS e Android, oltre a smart TV selezionati di Samsung e LG, ovunque Luna sia disponibile.

Amazon Luna è ora disponibile anche in Svezia, Portogallo, Belgio e LussemburgoA partire da oggi, Amazon Luna è accessibile anche in Svezia, Portogallo, Belgio e Lussemburgo, offrendo accesso immediato a una libreria di oltre 300 giochi su una vasta gamma di dispositivi, senza bisogno di costosi hardware da gaming o lunghi download.Ora disponibile in 14 paesi, la libreria di Luna, in continua espansione, include giochi di successo come Fortnite, titoli retro, giochi casual e grandi produzioni AAA — tutto senza installazioni lunghe, aggiornamenti o costosi upgrade hardware. Basta accedere a Luna da un dispositivo compatibile e iniziare a giocare.Gli abbonati Amazon Prime in Svezia, Portogallo, Belgio e Lussemburgo avranno inoltre accesso a vari vantaggi mensili tramite Prime Gaming. Ovunque Luna sia disponibile, i membri Prime potranno giocare gratuitamente a titoli come Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Trackmania, oltre a una selezione di giochi, disponibili a rotazione ogni mese.Fino al 31 marzo, i membri Prime potranno giocare a WRC Generations, Overcooked! 2, Spitlings, The Jackbox Party Pack 3 e Strange Horticulture, con nuovi titoli in arrivo ad aprile.

I membri Prime potranno inoltre collegare i loro account Ubisoft o GOG per giocare a titoli per PC già in loro possesso, oppure acquistare giochi di franchise come Assassin's Creed, The Witcher, Rainbow Six e molti altri. I clienti potranno ampliare la loro libreria anche attraverso gli abbonamenti Luna+, Ubisoft+ o Jackbox Games.

Il Luna Controller ora disponibile in nuovi mercati

Il Luna Controller è ora disponibile in Svezia, Belgio e Lussemburgo al prezzo di lancio di €44,99 (prezzo consigliato €69,99) e sarà disponibile in Portogallo entro la fine dell’anno.

Il controller, progettato e ottimizzato per Luna, si collega direttamente ai server cloud tramite Wi-Fi per ridurre la latenza durante il gameplay.

“Siamo entusiasti di portare Amazon Luna a un numero sempre maggiore di giocatori in Europa, offrendo loro un accesso comodo e immediato ai giochi che amano, ovunque si trovino e sui dispositivi che preferiscono,” ha dichiarato Mustafa Hakim, General Manager di Amazon Luna.

“Siamo inoltre lieti di collaborare con Electronic Arts per portare giochi eccezionali, tra cui i preferiti della linea EA SPORTS, ai nostri utenti. Luna è impegnata a rendere il gaming più semplice, divertente, accessibile e conveniente per tutti. Ci aspetta un anno ricco di novità e non vediamo l’ora di condividerle.”

Amazon Spring Sales: con Reolink risparmi fino al 40% - Reolink , leader innovativo nella tecnologia visiva intelligente per la casa e aziende, annuncia oggi offerte imperdibili per gli Spring Sales di Amazon, con sconti fino al 40% dal 25 al 31 marzo su alcuni dei suoi prodotti più venduti. Reolink Doorbell Camera a batteria - Nitidezza 2K con vista integrale ora a 115,99€Questo campanello a batteria WiFi dual-band 2K rende la vita quotidiana più facile e sicura, con video cristallini per catturare ogni dettaglio alla porta d'ingresso, audio bidirezionale per comode conversazioni e avvisi intelligenti per animali oppure persone.

realme annuncia esclusive offerte per la Spring Sale di Amazon: risparmi fino a 250 euro - realme annuncia esclusive offerte per la Spring Sale di Amazon: risparmi fino a 250 euro. realme 14 Pro+ a soli 399,99 euro con adattatore da 120W inclusorealme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, è entusiasta di presentare le sue esclusive offerte per la Spring Sale di Amazon, dal 25 al 31 marzo.

Amazon Spring Deals 2025: le imperdibili offerte MSI - MSI annuncia oggi importanti novità per gli appassionati di tecnologia e videogiochi: dal 25 al 31 marzo sarà infatti possibile trovare – nell’ambito degli Amazon Spring Deals 2025 – promozioni eccezionali su diverse categorie di prodotto che consentiranno di realizzare la prestazione da lavoro o gaming perfetta per le proprie esigenze.