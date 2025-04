Donald Trump minaccia nuovi dazi: I paesi mi implorano per un accordo

I nuovi dazi voluti da Donald Trump entrano in vigore oggi, 9 aprile, con aumenti superiori al 10% applicati quasi universalmente. Durante una cena con i membri repubblicani del Congresso, il presidente ha dichiarato che i leader mondiali lo contattano per chiedere un’intesa: "I paesi ci stanno chiamando per baciarmi il sedere", ha detto, usando l’espressione "kissing my ass" e suscitando applausi tra i presenti.

Secondo Trump, molti leader stranieri lo contatterebbero con toni disperati: "Per favore, per favore signore, facciamo un accordo. Farò qualsiasi cosa", avrebbe riferito per descrivere le loro suppliche. Non sono mancate critiche al Congresso e ad alcuni repubblicani: "Credono che debba essere il Congresso a negoziare. Voi non sapete farlo come me. Se prendete in mano le trattative, vendete pure l’America, perché andrete in rovina".

Trump ha poi annunciato la volontà di colpire le aziende farmaceutiche americane che producono all’estero: "Imporremo dazi alle nostre imprese farmaceutiche. Presto annunceremo tariffe rilevanti". Ha sottolineato che gli Stati Uniti restano un grande mercato e che le aziende, a suo dire, torneranno a produrre in patria: "Lasceranno la Cina e gli altri paesi".

Meloni prepara il piano anti-dazi in vista dell’incontro con Trump: 25 miliardi alle imprese e pressing UE per zero per zero - Destinare 25 miliardi di euro a sostegno delle imprese italiane per contrastare i dazi imposti da Donald Trump ai prodotti europei: è l’obiettivo con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi le principali categorie produttive.

Dazi USA, pressing internazionale: oltre 50 paesi chiedono a Trump di negoziare - Oltre 50 paesi hanno contattato la Casa Bianca per avviare negoziati sui dazi annunciati dal presidente Donald Trump. Le tariffe del 10%, le più basse, sono entrate in vigore sabato 5 aprile, mentre quelle più alte, compresi i dazi del 20% contro l’Unione Europea e l’Italia, scatteranno ufficialmente mercoledì 9 aprile.

Donald Trump rilancia sui dazi: rivoluzione economica e trattative in arrivo da Londra a Tokyo - “Vinceremo”. Donald Trump rilancia la strategia dei dazi come leva per completare la “rivoluzione economica” degli Stati Uniti. Le prime tariffe del 10% sono già entrate in vigore, e dal 9 aprile scatteranno quelle aggiuntive, comprese le imposte del 20% sull’Unione Europea e sull’Italia.