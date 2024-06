Tales of Kenzera: ZAU - Demo gratuita e sconto sul gioco

EA Originals e Surgent Studios hanno annunciato in un post sul blog che una nuovissima demo gratuita su misura per l'epico platform d'azione e avventura Tales of Kenzera: ZAU, è ora disponibile per PC tramite Steam e include tutti i miglioramenti e le correzioni della qualità che sono stati aggiunti al gioco dal lancio. Inoltre, una nuovissima versione di prova del titolo uscirà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 13 giugno.

La demo/trial permette ai giocatori di sbirciare i primi momenti del gioco, offrendo un assaggio dei suoi combattimenti e dei suoi attraversamenti rapidi e veloci, e un primo sguardo alla storia emozionante. Sconfiggete nemici predatori come i Roho ya Rungu e i Roho ya Mtupaji e fate attenzione all'astuto ed esplosivo Tokoloshe. I giocatori più attenti scopriranno anche degli Echi nascosti nella demo/trial, che forniranno un indizio cruciale per l'inquadramento narrativo del gioco completo.

Acquistando il gioco completo, gli utenti potranno continuare la propria avventura senza perdere i progressi della demo/versione di prova. Inoltre, nelle seguenti date, i giocatori potranno vivere la toccante esperienza di Tales of Kenzera: ZAU con uno sconto del 25%:

Epic Store: Fino al 18 giugno 2024

Xbox Serie X|S: Fino al 18 giugno 2024

PlayStation 5: fino al 19 giugno 2024

Steam e EA App: Dal 13 giugno all'11 luglio 2024

Anche il fondatore di Surgent Studios e attore nominato ai BAFTA, Abubakar Salim, ha recentemente condiviso un accorato messaggio a favore di una maggiore diversità nei videogiochi, parlando dei videogiochi come mezzo per l'espressione e l'esplorazione di culture e storie diverse. Tales of Kenzera: ZAU è ora disponibile su Nintendo Switch a meno di 15,00 euro (a partire dal 10 giugno in Europa) fino alla fine di giugno, con ulteriori sconti su tutte le piattaforme.

E nel caso in cui te la fossi persa, di recente abbiamo pubblicato la Patch 1.1 di Tales of Kenzera: ZAU. L'aggiornamento include miglioramenti per il gameplay, problemi risolti, modifiche al bilanciamento delle battaglie e altro ancora. Dai un'occhiata alle note sulla patch QUI.

Per maggiori dettagli QUI. Guarda l'ultimo trailer QUI