Aggiornamento di League of Legends

Oggi il team di League of Legends ha pubblicato un nuovo aggiornamento degli sviluppatori, in cui i team di sviluppo del gioco, degli esports e di Arcane hanno condiviso le seguenti novità:

Il team di Arcane è partito con un fine preciso in mente e la seconda stagione sarà quella conclusiva, ma rappresenta anche la prima di molte storie da raccontare ambientate a Runeterra.

Il team sta attualmente lavorando ai prossimi progetti, televisivi e cinematografici, che sono ancora in fase iniziale di sviluppo, e spera di poterne parlare entro la fine dell'anno.

Il primo teaser della seconda stagione di Arcane è ora disponibile, lo trovate qui di seguito:

Arcane: stagione 2 | Teaser trailer ufficiale

Il nuovo Executive Producer di League è Paul “Pabro” Bellezza! È stato uno dei primi stagisti di Riot e uno dei primi 10 sviluppatori di League. Ha lavorato sui campioni, sugli eventi in-game (come l'evento Maree ardenti di Bilgewater in cui è stato ucciso Gangplank), sullo store e tanto altro ancora. Da lì ha trascorso alcuni anni lavorando su VALORANT, Arcane e Wild Rift prima di tornare a League of Legends.

"Sono entusiasta di tornare a lavorare su League of Legends come produttore esecutivo. Sono profondamente onorato ed estasiato di tornare a casa, nel gioco che conosco e amo, per contribuire a creare esperienze straordinarie per tutti voi. Sono al vostro servizio. Per ora, sarò impegnato a mettermi in pari tutto ciò che riguarda League. Ci vediamo la prossima volta giocatori!