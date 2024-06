Dune: Awakening - nuovo trailer

Dune: Awakening è stato aggiunto in Wishilist 1 milione di volte, Un nuovo trailer svela la decisione che cambia il futuro di Arrakis

I fan dell'universo di Dune e del franchise cinematografico di Legendary Entertainment sanno che la sua eroica figura centrale, Paul Atreides, ha la capacità di vedere tutti i futuri possibili, il che pone le basi per l'attesissimo MMO open world di sopravvivenza di Funcom, Dune: Awakening. Dopo le numerose speculazioni della community e il raggiungimento del milione di inserimenti in Wishilist su Steam, Funcom ha presentato in anteprima un nuovo trailer cinematografico durante la Summer Game Fest che svela una strabiliante linea temporale alternativa che promette di mettere il futuro di Arrakis nelle mani del giocatore. Il trailer è doppiato da Paul Atreides, che contempla la visione di un mondo in cui non è mai nato. Una visione di Dune: Awakening.

Dune: Awakening – Story Cinematic (The Vision of Paul Atreides)

Pur traendo ispirazione a livello visivo dalla pluripremiata cinematografia di Denis Villeneuve, Dune: Awakening si svolgerà in una linea temporale alternativa a quella dei libri e dei film. I giocatori si troveranno di fronte a un gioco che rimane fedele all'amato mondo di Dune, avendo al contempo l'opportunità essere sorpresi con una narrazione che si basa su una decisione chiave che reimmagina il futuro di Arrakis.In Dune: Awakening, Jessica Atreides non ha mai partorito Paul, scegliendo invece di obbedire agli ordini delle Bene Gesserit di avere una figlia. La chiama Ariste Atreides, un personaggio che i giocatori incontreranno nel gioco. Questa decisione chiave provoca una reazione a catena che cambia radicalmente la situazione su Arrakis, portando infine alla sopravvivenza del Duca Leto Atreides e a una Guerra degli Assassini tra gli Harkonnen e gli Atreides.Questa è l'Arrakis in cui i giocatori vengono catapultati in Dune: Awakening; un'Arrakis dilaniata dalla guerra tra due Grandi Case, con i Fremen scomparsi dopo essere stati cacciati, e al centro di tutto, la spezia.Joel Bylos, direttore creativo di Funcom, ha dichiarato: “È emozionante e un po' un sollievo condividere finalmente i dettagli della linea temporale alternativa in Dune: Awakening. È il sassolino che dà il via a una frana e apre ai giocatori molte opportunità davvero interessanti da esplorare una volta arrivati su Arrakis".Dune: Awakening è l'imminente MMO di sopravvivenza open world in cui potrete vivere la vostra fantasia definitiva nel mondo di Dune. Create, costruite, scovate e assassinate per passare dalla mera sopravvivenza al dominio di Arrakis. Esplorate e condividete i vasti deserti con centinaia di altri giocatori e imparate a distinguere gli amici dai nemici.Ulteriori dettagli sulla linea temporale alternativa saranno svelati il 20 giugno nel livestream di Dune: Awakening Direct, Episode 2.