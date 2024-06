Oregon: Il cane eroe salva il padrone dopo che l'auto finisce in un burrone

Un incredibile atto di coraggio canino ha salvato la vita di un uomo in Oregon. Brandon Garrett stava guidando sulla US Forest Service Road 39 nella contea di Baker quando ha perso il controllo della sua auto, finendo in un burrone. Nonostante l'impatto, Brandon è sopravvissuto ma è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo.

Con lui c'erano quattro cani, uno dei quali, correndo per circa 6 chilometri, è riuscito a tornare al campeggio dove si trovava la famiglia di Garrett. L'apparizione improvvisa del cane ha fatto capire alla moglie di Brandon che qualcosa non andava. Preoccupata, ha immediatamente avviato le ricerche del marito, riuscendo a individuare l'auto incidentata.

A causa del terreno impervio la donna non è riuscita a raggiungere Brandon e ha chiamato i soccorsi. I primi soccorritori, utilizzando motoseghe per creare un passaggio tra la vegetazione, hanno raggiunto Garrett. Con una coperta e una corda di salvataggio, lo hanno estratto dal burrone, trovandolo a circa 100 metri dal punto dell'incidente, insieme agli altri tre cani, anch'essi vivi.

Garrett è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in elicottero all'ospedale, dove ora è fuori pericolo. La prontezza e il coraggio del suo cane sono stati determinanti nel salvataggio, dimostrando ancora una volta il legame straordinario tra uomo e animale.