Aviaria: ritirato cibo crudo congelato dopo la morte di un gatto in Oregon

Un gatto domestico in Oregon è deceduto dopo aver consumato un prodotto a base di cibo crudo congelato risultato positivo al virus dell’influenza aviaria H5N1. L'azienda produttrice, Northwest Naturals, di proprietà della Morasch Meats, ha disposto un richiamo volontario a livello nazionale del lotto in questione, che riguarda il prodotto Feline Turkey Recipe. La scadenza del lotto interessato è compresa tra il 21 maggio 2026 e il 23 giugno 2026.

Il prodotto è stato distribuito in diversi Stati americani, tra cui Arizona, Washington, Rhode Island, Georgia e Maryland, oltre che nella British Columbia in Canada. Secondo il comunicato dell'azienda, i clienti sono stati invitati a smaltire il prodotto in modo sicuro. Il richiamo è stato effettuato in collaborazione con il Dipartimento dell'Agricoltura dell’Oregon (Oda), mentre la Food and Drug Administration (FDA) non ha emesso alcun richiamo ufficiale.

Gli esami condotti sul felino deceduto hanno confermato che il decesso è avvenuto dopo l’ingestione del cibo contaminato. Ryan Scholz, veterinario statale dell’Oda, ha dichiarato che il gatto viveva esclusivamente in casa e non aveva altre esposizioni al virus. I test di sequenziamento del genoma hanno confermato una corrispondenza tra il ceppo del virus trovato nel cibo e quello rilevato nel felino.

Le autorità sanitarie dell’Oregon, insieme ai funzionari di sanità pubblica locale, stanno monitorando le persone che hanno avuto contatti con l’animale per individuare eventuali sintomi di influenza aviaria. Secondo l’Oda, finora non sono stati registrati casi umani legati a questo episodio, e il rischio di trasmissione agli esseri umani rimane basso nello Stato dell’Oregon.

