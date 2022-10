Oregon : Misteriosa creatura marina trovata morta in spiaggia

Un ritrovamento inquietante, quello di unamai vista prima, arenata lungo le coste dell', negli Stati Uniti. Nessuno può dire con certezza di cosa si tratta e le ipotesi sono varie e molto fantasiose. Gli esperti hanno cercato di dare una spiegazione. Le dimensioni dell'animale marino trovato morto mercoledì scorso, su unavicino a Firenze (), sono davvero impressionanti.

Approssimativamente, la carcassa ha le dimensioni di un camion ed è interamente ricoperta da uno strano pelo lungo e bianco. Il primo a scoprirlo fu un uomo del luogo, Adoni Tegner, che aveva azzardato la prima ipotesi: «Per forma sembrerebbe un calamaro, ma è almeno irriconoscibile. Inoltre, dall'odore, sembra più un mammifero in decomposizione. L'intuizione di Adoni Tegner è in un certo senso corretta. Almeno, secondo la spiegazione di un esperto come Jim Rice, biologo marino dell'Hatfield Center della State University di Oregno: «Molto probabilmente si tratta del cadavere di una balena. Quello che sembra un enorme mucchio di capelli, con ogni probabilità, sono i resti in decomposizione di vari tessuti del corpo: muscoli, nervi e tendini. Immagino che fosse morta da diversi mesi e che fosse stata portata lì dalla corrente. '

