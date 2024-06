GTA Online: un nuovo tipo di vigilanza, nuovi incarichi della polizia e altro

Come dice Maude Eccles: nonostante il mondo sia pieno di feccia e rifiuti, fa bene mettere a nudo la propria vergogna.

Quest'estate dedicati al tiro al bersaglio (di alto profilo) e ripulisci Southern San Andreas dalle sue canaglie in fuga con la tua agenzia di cauzioni, introdotta nel nuovo aggiornamento principale di GTA Online. Mentre, in città, a Vincent serve una mano per imporre la sua autorità, mettiti al volante di una Cruiser superaccessoriata per svolgere attività “autorizzate” dalla polizia di Los Santos. Inoltre, sfrutta nuovi strumenti e accessori per creare gare drift e drag personalizzate nel Creatore e molto altro ancora nel corso di questo mese.

L'aggiornamento di quest'estate di GTA Online introdurrà anche una serie di nuovi veicoli da collezione a cui puntare, profitti maggiorati in una serie di modalità e missioni, come gli incarichi da tassista, gare per ruote scoperte, Operazione Paper Trail e altro ancora.

Aggiornamenti del Creatore

Dalla serie di strumenti già sfruttata con maestria dalla community arrivano le nuove funzioni del Creatore, tra cui l'espansione dei tracciati personalizzati per gare drift e dei circuiti per gare drag. Accanto a queste aggiunte ci saranno nuove unità posizionabili, tra cui piloti che sgommano, lowrider sobbalzanti, animazioni della folla e altro ancora.

Inoltre, testare le gare è sempre più facile: i creatori possono ora lanciare i test da qualsiasi checkpoint scelto e hanno l'opzione di correre più giri nelle gare drag prima di decretare un vincitore, oltre a molti altri miglioramenti progettati per aiutare la community a creare e condividere le loro fantastiche gare, deathmatch e altro ancora.

Siamo sempre alla ricerca delle migliori attività da inserire nella serie della comunità, quindi assicurati di aggiungere il tag #CommunitySeries quando salvi le tue opere o le condividi sui social media, cosicché ci sia possibile valutarle. Se è la prima volta che crei attività in GTA Online, le nostre guide ufficiali possono aiutarti a iniziare.

Aggiornamenti all’esperienza di gioco

Per continuare a migliorare l'esperienza dei giocatori di GTA Online, l'aggiornamento di quest'estate conterrà una serie di miglioramenti basati sulle richieste e sui consigli condivisi tramite il sito di Feedback di GTA Online .

Queste modifiche includono l'aumento del timer delle missioni di vendita per facilitare i giocatori solitari che affrontano le vendite di Traffico d'armi e Centauri, il rifornimento automatico degli snack durante l'avvio della maggior parte delle missioni, il potenziamento delle capacità difensive e di blindatura di Sparrow e Bombushka, e altro ancora.

Mentre continuiamo a monitorare e a bilanciare i guadagni per assicurarci che tutte le missioni siano divertenti e soddisfacenti, aumenteremo anche le ricompense base per i giocatori che partecipano alle gare per ruote scoperte, agli incarichi da tassista e alle numerose missioni dei contatti.

E molto altro...

Gli abbonati a GTA+ su PS5 e Xbox Series X|S potranno riscattare la nuova Överflöd Pipistrello (supercar) gratis il giorno dell’uscita di questo aggiornamento estivo come parte dei vantaggi riservati agli abbonati, una settimana prima che diventi disponibile a tutti gli altri giocatori. E fino ad agosto, gli abbonati riceveranno 1.000.000 di GTA$ extra ogni mese in aggiunta ai consueti 500.000 GTA$ e a tutti gli altri fantastici vantaggi per gli abbonati .