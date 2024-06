Tosse: tipologie e cause più comuni

La tosse è un sintomo molto comune e diffuso tra la popolazione generale, e si manifesta come un’emissione forte e improvvisa di aria dai polmoni. Estremamente utile per mantenere libere le vie aeree ed eliminare muco, batteri o altro materiale estraneo, può essere secca o grassa, nonché acuta o cronica, a seconda delle cause scatenanti.

Ad esempio, in presenza di reflusso gastroesofageo si può avere la cosiddetta tosse da reflusso, secca, stizzosa e cronica, mentre in presenza di un’infezione delle vie respiratorie si può avere una tosse grassa e acuta.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono i principali tipi di tosse, come distinguerli e quali sono le cause principali. Naturalmente, è sempre importante ricordare che, sebbene la tosse sia molto comune, quando risulta particolarmente intensa e persistente, non accenna a diminuire o si presenta in concomitanza con sintomi come gocce di sangue, respirazione difficoltosa e febbre alta, è necessario consultare il proprio medico di fiducia.

Tipologie di tosse

Esistono diverse tipologie di tosse, a seconda della durata e consistenza della stessa.

Per quanto riguarda la durata, è possibile dividerla in due categorie:

tosse acuta : si parla di tosse acuta quando la sua durata è inferiore alle 4 settimane;

: si parla di tosse acuta quando la sua durata è inferiore alle 4 settimane; tosse cronica: si ha tosse cronica quando il disturbo persiste per più di 4 settimane.

In base alla consistenza, si possono invece distinguere:

la tosse secca , ossia priva di espettorato;

, ossia priva di espettorato; la tosse grassa o produttiva, ossia quella con espettorato.

Le cause principali della tosse

Come anticipato, la tosse può avere diverse cause. Tra le più comuni troviamo:

agenti irritativi : la tosse irritativa si presenta quando il soggetto si trova esposto ad agenti irritativi come la polvere e il fumo;

: la tosse irritativa si presenta quando il soggetto si trova esposto ad agenti irritativi come la polvere e il fumo; virus e batteri : quando entrano in contatto con le vie respiratorie possono causare infezioni e portare alla comparsa di tosse produttiva;

: quando entrano in contatto con le vie respiratorie possono causare infezioni e portare alla comparsa di tosse produttiva; allergie : l’esposizione a determinati allergeni può dare luogo a diversi sintomi, tra cui rientra anche la tosse allergica;

: l’esposizione a determinati allergeni può dare luogo a diversi sintomi, tra cui rientra anche la tosse allergica; reflusso gastroesofageo : in presenza di reflusso gastrico, può presentarsi tosse secca e stizzosa;

: in presenza di reflusso gastrico, può presentarsi tosse secca e stizzosa; ansia e stress: anche l’ansia e lo stress possono essere alla base della comparsa della tosse e, in particolare, della cosiddetta tosse nervosa o psicogena.

Tra gli altri fattori che possono essere alla base della comparsa della tosse rientrano alcuni farmaci e la presenza di malattie primarie.

Come prevenire la tosse

La tosse, seppure fastidiosa, è un grande alleato del nostro organismo, in quanto ci consente di eliminare corpi estranei, virus e batteri.

Prevenire la tosse è dunque pressoché impossibile; per ridurre la sua comparsa è necessario prevenire tutte le cause e i fattori scatenanti che possono causare irritazione o infezioni delle vie respiratorie. Si può dunque eliminare il fumo e l’esposizione agli agenti irritanti, prevenire l’esposizione agli allergeni ai quali si sa di essere particolarmente sensibili, limitare stress e ansia, evitare sbalzi di temperatura, aerare i locali chiusi.

Nel caso in cui questi accorgimenti non dovessero bastare, è possibile ricorrere a diverse soluzioni, come rimedi naturali (tisane, infusi, latte e miele, ecc.), caramelle (particolarmente efficaci quelle alla propoli) e sciroppi. In caso di fastidio prolungato, è consigliabile rivolgersi al proprio medico e chiedere un consulto.