Cerotto intelligente rileva aritmie, tosse e cadute: la nuova frontiera del monitoraggio salute

Un cerotto intelligente progettato per monitorare in tempo reale aritmie, tosse e cadute offre un nuovo approccio alla telemedicina. Questo dispositivo indossabile, sviluppato da ricercatori giapponesi delle università di Hokkaido e Tokyo, è dotato di sensori multimodali che misurano parametri vitali come frequenza cardiaca, respirazione, temperatura della pelle e umidità da sudorazione. Il cerotto, composto da una pellicola flessibile che si adatta alla pelle e include un modulo Bluetooth per la connessione allo smartphone, utilizza un sistema di edge computing, elaborando i dati direttamente sul dispositivo mobile anziché su server remoti, riducendo così i tempi di risposta e migliorando l’efficacia del monitoraggio.

Il team di ricerca ha testato questo cerotto su tre volontari per osservare le variazioni dei segni vitali a diverse temperature, tra cui le alte temperature, che possono causare stress da calore. I risultati sono stati promettenti, mostrando un’efficacia nell’individuare in fase iniziale i sintomi di surriscaldamento del corpo, rilevanti per chi svolge attività fisiche o lavora in ambienti ad alte temperature. Questo cerotto innovativo è inoltre abilitato all’apprendimento automatico, permettendo di identificare potenziali sintomi come aritmie cardiache, tosse persistente e cadute accidentali, che possono essere segnali precoci di problemi di salute.

Il software di analisi, sviluppato dai ricercatori, ha raggiunto un’accuratezza di previsione superiore all’80%, e l’utilizzo di uno smartphone come centro di edge computing permette di eseguire direttamente la diagnostica senza bisogno di attrezzature complesse. Un limite attuale del sistema è che la fase di training del software di apprendimento automatico deve avvenire su un computer, ma il team sta lavorando per ottimizzare questo processo per essere eseguito direttamente sui dispositivi mobili.

Il dispositivo si distingue per l’integrazione di machine learning e sensori avanzati, rappresentando un passo avanti nel campo della telediagnosi e del monitoraggio remoto della salute. Secondo gli esperti, le future applicazioni di questo tipo di cerotti potrebbero rivoluzionare il settore della sanità , offrendo strumenti accessibili per monitorare i pazienti in tempo reale e rilevare precocemente condizioni critiche senza il bisogno di interventi invasivi, favorendo così un monitoraggio più efficace per gli utenti a rischio.