Allarme in Russia per un possibile virus sconosciuto: tosse con sangue e sintomi gravi non riconducibili a influenza o Covid

In Russia, segnalazioni su un misterioso "virus X" stanno destando preoccupazione. Pazienti in diverse città presentano febbre alta, dolori muscolari e una tosse persistente, talvolta con emissione di sangue. I test per influenza A e B e per SARS-CoV-2 risultano negativi. Una testimonianza riportata sul canale Telegram russo "Shot" descrive una donna che, al quinto giorno di malattia, ha iniziato a tossire sangue; gli attacchi di tosse sono proseguiti nonostante una settimana di terapia antibiotica.

Le autorità sanitarie russe attribuiscono questi casi a infezioni respiratorie comuni, come il Mycoplasma pneumoniae. Rospotrebnadzor, l'agenzia federale per la tutela dei diritti dei consumatori e la salute pubblica, ha dichiarato che non sono stati identificati nuovi agenti patogeni nel paese. Ha inoltre esortato i cittadini a evitare la diffusione di informazioni non verificate per prevenire allarmismi ingiustificati e a rivolgersi ai canali ufficiali per assistenza medica.

La comunità scientifica internazionale segue con attenzione la situazione. Giacomo Gorini, immunologo dell'Università di Oxford coinvolto nello sviluppo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, ha sottolineato che le informazioni attuali sono frammentarie, rendendo difficile una valutazione epidemiologica accurata. Ha ipotizzato che i sintomi possano essere riconducibili a malattie già note, in attesa di ulteriori dati scientifici.

