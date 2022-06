I sintomi di Omicron 5 : affaticamento, tosse e febbre

La variante5 ha permesso aldi alzare la testa. In Italia si assiste a una nuova ripartenza della curva dei contagi e molti esperti segnalano che si sta osservando una nuova ondata estiva con il picco che potrebbe arrivare a fine luglio. "Non dobbiamo confondere la prudenza con la paura". L'andamento del Covid-19 va "monitorato ma senza trasmettere messaggi di troppa preoccupazione o allarmismo" perché "la situazione è attualmente sotto controllo". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa parlando a SkyTg24.

Secondo Costa «se l'obiettivo è convivere con il virus allora dobbiamo imparare a convivere con i positivi. Penso che dobbiamo concentrarci più sui sintomatici che sugli aspetti positivi. Continuare a cercare i positivi non è la strategia giusta", sottolineando che i numeri negli ospedali "sono ben al di sotto" delle soglie.

Un rapporto pubblicato lo scorso maggio da Santé Publique France ha confrontato i sintomi tra le diverse sottovarianti di Omicron, da BA.1 che ha caratterizzato l'ondata invernale tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 alle ultime, BA.4 e BA. 5, che in questo momento stanno facendo risalire il contagio. Secondo il rapporto, non ci sono molte differenze. Tuttavia, sono aumentati i problemi di affaticamento, tosse, febbre e mal di gola. La durata media dei sintomi sarebbe di circa quattro giorni. Tuttavia, l'analisi dei sintomi riguarda principalmente le persone che sono state vaccinate e quindi già protette dalla forma aggressiva del virus.

