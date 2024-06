Lady Gaga smentisce le voci sulla gravidanza e annuncia un nuovo album

Lady Gaga ha affrontato direttamente le recenti voci sulla sua presunta gravidanza, smentendole con un video su TikTok e annunciando contemporaneamente il lavoro sul suo nuovo album. La star, apparsa recentemente in pubblico con il fidanzato Michael Polansky, ha voluto mettere fine alle speculazioni che avevano fatto impazzire i fan.

In un video postato sul suo account TikTok, Lady Gaga ha dichiarato: "Non sono incinta. Mi dispiace deludervi, ma sto solo lavorando molto sul mio nuovo progetto musicale". La cantante ha poi scherzato, aggiungendo: "Ma sì, sono 'incinta' del mio nuovo album!".

Le voci erano esplose dopo che alcuni fan avevano notato delle foto della cantante in cui sembrava avere una pancia più pronunciata. Lady Gaga ha voluto chiarire che si tratta solo di una naturale variazione del suo corpo e che non c'è nessuna gravidanza in corso.

Oltre a smentire le voci, Lady Gaga ha colto l'occasione per annunciare che il suo prossimo album, il settimo della sua carriera, è in lavorazione. I fan, entusiasti, hanno immediatamente condiviso la notizia sui social media, mostrando grande attesa per il nuovo progetto della cantante. "LG7 is coming!", ha scritto un fan su Twitter, seguito da numerosi messaggi di supporto e entusiasmo da parte della comunità di fan, conosciuti come "Little Monsters".

Lady Gaga ha anche fatto parlare di sé recentemente per un altro motivo: la possibile fidanzamento con Michael Polansky. La cantante è stata vista sfoggiare un anello vistoso, alimentando le speculazioni su un imminente matrimonio. Nonostante ciò, né Lady Gaga né Polansky hanno confermato ufficialmente la notizia.

Questa non è la prima volta che Lady Gaga deve affrontare voci infondate sulla sua vita personale. La cantante ha sempre mantenuto un atteggiamento aperto e scherzoso nei confronti del gossip, utilizzando spesso l'umorismo per smentire le false notizie.

Il nuovo album di Lady Gaga sarà il seguito del suo acclamato "Chromatica", uscito nel 2020, che ha segnato un ritorno alle sonorità dance-pop che l'hanno resa famosa. Con questa nuova uscita, la cantante promette di sorprendere ancora una volta i suoi fan, continuando a innovare e sperimentare nel panorama musicale.