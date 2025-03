Lady Gaga torna in Italia: al via la caccia ai biglietti per i concerti di Milano

Dopo sette anni di assenza, Lady Gaga ritorna in Italia con due concerti all'Unipol Forum di Milano, previsti per il 19 e 20 ottobre 2025. Queste date fanno parte del suo "The Mayhem Ball Tour", organizzato per promuovere l'album "Mayhem", pubblicato il 7 marzo. La prevendita dei biglietti è iniziata oggi, 31 marzo, alle ore 12:00, riservata ai titolari di carta Mastercard, e proseguirà fino alle 22:00 di mercoledì 2 aprile tramite il sito www.priceless.com/music. La vendita generale aprirà alle ore 12:00 del 3 aprile su www.livenation.it.

"The Mayhem Ball Tour" prevede tappe in Nord America ed Europa, con concerti in città come Las Vegas, New York, Londra, Stoccolma, Milano, Barcellona, Berlino e altre. Lady Gaga ha espresso entusiasmo per il ritorno alle esibizioni in arene, sottolineando il desiderio di offrire un'esperienza più intima e connessa con il pubblico.

I prezzi dei biglietti per le date di Milano variano a seconda del settore scelto. Ad esempio, il "Gold Circle" ha un costo di 231,15 euro, mentre i posti numerati partono da 64,40 euro fino a 460 euro per il "1° Settore Numerato Platinum". Sono disponibili anche pacchetti VIP che possono includere biglietti premium, accesso alla lounge VIP prima dello show e merchandising in edizione limitata.

Per ulteriori dettagli e per l'acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito di TicketOne.

