Djokovic si opera - salta Wimbledon per salvare Olimpiadi

Spettacolo - Novak Djokovic si opera oggi al ginocchio destro per la lesione al menisco che l’ha costretto a ritirarsi dal Roland Garros. Il quotidiano francese L’Equipe riferisce che il 37enne serbo, scavalcato da Jannik Sinner al vertice del ranking ATP, si sottopone oggi all’intervento chirurgico a Parigi. Djokovic dovrebbe restare fermo 3 settimane prima di riprendere l’attività: il serbo dovrebbe saltare il torneo di Wimbledon, al via primo luglio. L’obiettivo è recuperare per il torneo olimpico di Parigi 2024