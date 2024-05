Scaletta Domenica In: Anticipazioni e ospiti puntata oggi 26 maggio 2024

Oggi, domenica 26 maggio 2024, torna su Rai 1 il consueto appuntamento con "Domenica In", il popolare programma condotto da Mara Venier. A partire dalle ore 14, la trasmissione offrirà un pomeriggio ricco di attualità , spettacolo e musica, con ospiti d'eccezione e momenti emozionanti. Di seguito, le anticipazioni e la scaletta degli ospiti della puntata odierna.

Ospiti e Scaletta della Puntata di Oggi

I Ricchi e Poveri saranno protagonisti di una grande festa in studio. La storica band, amata da tutti, eseguirà alcuni dei loro grandi successi, inclusa la nuova hit "Aria", che ha riscosso un grande successo al Festival di Sanremo.

Daniela Bongiorno, moglie del celebre e indimenticato Mike Bongiorno, sarà intervistata in occasione del centenario dalla nascita del noto presentatore. L'intervista promette di essere un momento toccante e pieno di ricordi.

Orietta Berti, amica di lunga data di Mara Venier, presenterà il suo nuovo singolo "Una Vespa in 2". La cantante, sempre molto apprezzata dal pubblico, racconterà anche alcuni aneddoti della sua carriera.

L'attore Vinicio Marchioni, noto per il suo ruolo nel film di Paola Cortellesi "C’è ancora domani", presenterà il suo libro "Tre notti". La sua presenza arricchirà il pomeriggio con un tocco di cultura e riflessione.

In collegamento, Zucchero lancerà il suo nuovo tour mondiale "Overdose d’amore world tour" e regalerà al pubblico alcune delle sue canzoni più amate. La sua partecipazione sarà un momento imperdibile per tutti i fan.

Per chiudere, Ron Moss, conosciuto per il suo ruolo in "Beautiful", sarà presente in veste di cantante e interpreterà il brano di Sergio Endrigo "Io che amo solo te". Inoltre, il conduttore Pierluigi Diaco presenterà la nuova prima serata di Rai 2, "Bella Rai 2", in onda il 30 maggio.

Diretta TV e Streaming

La puntata di "Domenica In" sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 14 e sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay.it. Gli spettatori potranno seguire il programma da PC, tablet e smartphone, garantendo così un'ampia accessibilità .

Non perdete l'appuntamento di oggi con "Domenica In" per un pomeriggio ricco di emozioni, musica e grandi ospiti su Rai 1!