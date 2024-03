Barbara D'Urso accolta dai fan dopo l'intervista a Domenica In: quando torna in TV?

Barbara D'Urso è stata accolta da un gruppo di fan entusiasti all'uscita dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi, dove ha registrato una lunga intervista per il programma Domenica In condotto da Mara Venier su Rai 1. L'evento segna il suo ritorno in televisione dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo. I fan, che hanno atteso la conduttrice all'esterno degli studi, hanno espresso il loro affetto e curiosità riguardo al suo futuro televisivo, chiedendole quando tornerà in onda con un nuovo programma. D'Urso ha risposto ai fan con un Presto, presto, concedendosi per selfie e saluti, rassicurandoli sui suoi prossimi progetti professionali.

Durante l'intervista con Venier, D'Urso ha parlato della sua carriera e vita privata, toccando argomenti come la sua relazione con l'ex marito Mauro Berardi, le tensioni con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, e i suoi passati flirt con celebrità come Miguel Bosé e Vasco Rossi. La conduttrice ha anche espresso il suo desiderio di tornare in onda con un programma tutto suo.

Rumors circolano su un possibile ritorno di Barbara D'Urso in Rai con uno show tutto suo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.