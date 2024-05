Palinsesti Rai 2023/2024: Mara Venier rivoluziona Domenica In, Francesca Fialdini riconfermata

I palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024 sono stati ufficialmente presentati, confermando numerosi ritorni e alcune novità significative. La conferma di Mara Venier alla guida di "Domenica In" rappresenta una delle certezze del nuovo palinsesto. La conduttrice, veterana della televisione italiana, continuerà a portare il suo stile unico e la sua presenza carismatica nel pomeriggio della domenica di Rai 1.

Mara Venier, che ha saputo rinnovare il format di "Domenica In" rendendolo un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, ha in programma di introdurre diverse novità nella nuova stagione. Il format rimarrà fondamentalmente lo stesso, ma ci saranno nuovi segmenti e ospiti per mantenere alto l'interesse del pubblico. Inoltre, nonostante alcune voci su un possibile spostamento a Napoli, il programma resterà negli studi di Roma per ragioni logistiche e di budget.

Anche Francesca Fialdini è stata riconfermata alla conduzione di "Da Noi... A Ruota Libera", il programma che segue "Domenica In". La Fialdini, che ha consolidato la sua presenza nel palinsesto domenicale di Rai 1, continuerà a intrattenere i telespettatori con interviste e storie emozionanti. La conduttrice è diventata uno dei volti più amati dell'emittente, e la sua riconferma era attesa dai suoi numerosi fan.

Tra le altre conferme per la nuova stagione, spiccano Antonella Clerici, che tornerà con "È Sempre Mezzogiorno" e "The Voice Kids", e Stefano De Martino, che sarà alla guida di "Bar Stella" in prima serata su Rai 2. Carlo Conti e Milly Carlucci continueranno a dominare la prima serata di Rai 1 rispettivamente con "Tale e Quale Show" e "Ballando con le Stelle".

Il palinsesto di Rai 3 subirà una trasformazione significativa, con l'arrivo di nuovi volti e la conferma di programmi di approfondimento. Dopo l'uscita di Bianca Berlinguer e Fabio Fazio, "Report" di Sigfrido Ranucci sarà spostato alla domenica sera, mentre Monica Maggioni prenderà il timone di "In Mezz'ora - Storie dal Mondo" nel pomeriggio.

Nunzia De Girolamo tornerà alla guida di "Ciao Maschio" e "Estate in Diretta", affiancata da Gianluca Semprini, mentre Caterina Balivo sostituirà Serena Bortone in un nuovo programma pomeridiano su Rai 1.