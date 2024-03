Domenica In: Scaletta e anticipazioni, ospiti 3 marzo 2024

La puntata del 3 marzo 2024 di Domenica In, il popolare talk show domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier, si preannuncia ricca di contenuti e ospiti di rilievo. La trasmissione, che andrà in onda dalle 14:00 alle 17:10 direttamente dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, vedrà la partecipazione di volti noti dello spettacolo, tra cui spiccano Barbara D'Urso, Luisa Ranieri e Alessandro Cattelan.

Barbara D'Urso, figura emblematica della televisione italiana, sceglie Domenica In per un atteso ritorno in video, riallacciando il rapporto con il suo pubblico. La presenza di Luisa Ranieri e Alessandro Cattelan aggiunge ulteriore prestigio alla lista degli invitati, promettendo momenti di intrattenimento e approfondimento.

La puntata segue il successo della precedente, che ha registrato ottimi ascolti, confermando l'apprezzamento del pubblico per il format e la conduzione di Mara Venier. Domenica In continua così a essere un appuntamento fisso per gli spettatori italiani, offrendo interviste, momenti di riflessione e leggerezza.

La trasmissione si conferma un punto di riferimento nel panorama televisivo domenicale, capace di attrarre un pubblico variegato grazie alla qualità dei suoi ospiti e alla versatilità dei contenuti proposti.