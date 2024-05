MultiVersus un nuovo video di Jason Voorhees (Venerdì 13)

L’icona horror è in arrivo come personaggio giocabile

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di MultiVersus che svela il primo gameplay dell'icona horror Jason Voorhees , dalla serie Venerdì 13 , che si unirà al gruppo come personaggio giocabile il 28 maggio al lancio del picchiaduro free-to-play in stile platform.

Nel trailer, Jason domina la competizione come personaggio di classe Tank con una serie di mosse spaventose come le sue armi ascia e machete, un'abilità di teletrasporto per apparire dietro gli avversari e infilarli in un sacco a pelo, la trappola mortale del letto a metà per lanciare i nemici fuori dalla mappa e altro ancora. Il video mostra anche un accenno della variante personaggio "Uber Jason" comparsa nel film Jason X.

Trovi il trailer di Jason Voorhees in MultiVersus “Un tizio mascherato” qui: https://youtu.be/1_xLhLp7jIU

Sviluppato da Player First Games, MultiVersus sarà disponibile dal 28 maggio come download gratuito per le console PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store) con supporto per il cross-play e cross-progression.

Il picchiaduro in stile platform free-to-play presenta un roster ancora più ampio di personaggi popolari basati sulle serie di Warner Bros. Discovery. I personaggi già annunciati includono Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam e Joker (DC); Shaggy e Velma ( Scooby-Doo ); Bugs Bunny, Taz e Marvin il marziano ( Looney Tunes ); Arya Stark ( Game of Thrones ); Tom e Jerry ( Tom & Jerry ); Finn l'umano , Jake il cane e Guardia Banana ( Adventure Time ); Steven Universe e Garnet ( Steven Universe ); il gigante di ferro ( Il gigante di ferro ); LeBron James ( Space Jam: A New Legacy ); Rick Sanchez e Morty Smith ( Rick e Morty ); Gizmo e Ciuffo Bianco ( Gremlins); Jason Voorhees ( Venerdì 13 ); l’Agente Smith ( The Matrix) e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog .