WARNER BROS. GAMES PRESENTA MULTIVERSUS, DISPONIBILE DA OGGI

Il picchiaduro Free-to-play in stile platform sarà aggiornato costantemente con modalità di gioco e iconici personaggi Warner Bros. Discovery

MultiVersus, il picchiaduro free-to-play in stile platform, è disponibile da oggi per le console PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store) con supporto per cross-play e cross- progression.

Sviluppato da Player First Games con supporto di produzione e gestione in tempo reale di Warner Bros. Games di San Diego, MultiVersus include un cast in costante espansione di rinomati personaggi basati sulle produzioni Warner Bros. Discovery e, a partire da oggi, la Stagione 1: Cattivi e Cabaret introduce nuovi combattenti giocabili nella mischia, con il supercattivo DC Joker, Jason Voorhees dalla saga horror di Venerdì 13 e Guardia Banana da Adventure Time, insieme all'Agente Smith di The Matrix, che si unirà al gruppo più avanti nella stagione.

MultiVersus parte con l'aggiunta di una nuovissima modalità PvE (Player vs. Environment) chiamata Fenditura, contenente sorprese inaspettate per offrire un modo diverso di vivere il gioco oltre al competitivo PvP (Player vs. Player). I divertenti scontri del gioco continuano a svolgersi sullo sfondo di vari ambienti reimmaginati, come le nuove mappe ispirate alle serie animate de Il Laboratorio di Dexter e Le Superchicche , già disponibili.

Trovi il trailer ufficiale di lancio di MultiVersus qui: https://youtu.be/xdkcuxtDIzE

" Con il lancio ufficiale di MultiVersus offriamo ai giocatori un'esperienza di gioco free-to-play con una vasta e crescente carrellata di iconici personaggi Warner Bros. Discovery tra cui scegliere ", ha detto David Haddad, presidente di Warner Bros. Games . " Puntiamo a rendere il gioco divertente e accessibile per i giocatori occasionali e competitivi, migliorando sempre gli elementi di gioco, per goderne da soli o con gli amici ".

" Non potremmo essere più emozionati di lanciare ufficialmente MultiVersus, il progetto dei sogni del nostro team ", ha aggiunto Tony Huynh, co-fondatore e game director di Player First Games . " Con così tanti personaggi tanto amati, ci siamo assicurati di mettere quanta più cura possibile in ogni combattente, rendendo ciascuno speciale in design e percezione, così come i loro unici set di mosse e meccaniche di combattimento. E in aggiunta al PvP, con la nuova modalità PvE Fenditura ci sono più modi di godersi MultiVersus, insieme al nostro rollback netcode fatto su misura per supportare il gioco online, si godrà di un'esperienza di gioco senza interruzioni ".

Il Joker (DC), Jason Voorhees (Venerdì 13), Guardia Banana (Adventure Time) e l'Agente Smith (The Matrix) si uniscono a Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn e Black Adam (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, Taz e Marvin il marziano (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom e Jerry (Tom & Jerry); Finn l'umano e Jake il cane (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); il Gigante di ferro (Il gigante di ferro), LeBron James (Space Jam: A New Legacy); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick and Morty ); Gizmo e Ciuffo Bianco (Gremlins) e a una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog a completare la lista, con molti altri combattenti in arrivo nei prossimi aggiornamenti delle stagioni.

MultiVersus può essere apprezzato in molti modi ed è disponibile al lancio con varie modalità sia online che in locale. Le Fenditure sono un'esperienza PvE con boss da sconfiggere, mini-giochi e ricompense uniche, oltre a un modo per imparare meccaniche, provare personaggi e affinare abilità, sia in solitaria che con un amico in modalità cooperativa online. MultiVersus comprende anche la modalità 2 contro 2 cooperativa a squadre, scontri 1 contro 1, tutti-contro-tutti a 4 giocatori, cooperativa contro IA, lobby online personalizzate, Il Laboratorio (modalità pratica), tutorial e partite in locale fino a 4 giocatori.

La sempre mutevole mappa del Laboratorio di Dexter e la mappa della Città di Townsville , compreso il nemico principale delle Superchicche , Mojo Jojo , si affiancano alla Batcaverna (DC), la Casa sull'albero (Adventure Time), il Castello stregato di Scooby (Scooby-Doo), l' Arena celeste (Steven Universe) e ad altri luoghi disponibili per i giocatori.

In MultiVersus ogni combattente è dotato di un set approfondito di meccaniche di combattimento, abbinate a miglioramenti visivi e di illuminazione che danno enfasi ai personaggi, avvicinando i giocatori all'azione su schermo. Il gioco utilizza anche un rollback netcode su misura per supportare il gioco online e il matchmaking.

Inoltre, MultiVersus include alcuni dei migliori talenti nel prestare le voci al gioco, ad esempio Mark Hamill (dai videogiochi Batman: Arkham, Batman: La serie animata) come Il Joker, Kevin Conroy (dalla serie Batman: Arkham, Batman: La serie animata), Tara Strong (dalla serie Batman: Arkham) come Harley Quinn, George Newbern (dal gioco Injustice 2) come Superman, Maisie Williams (Game of Thrones) come Arya Stark, Matthew Lillard (Scooby-Doo) come Shaggy, Estelle (Steven Universe) come Garnet, e molti altri.