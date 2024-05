MULTIVERSUS: UN NUOVO VIDEO

NUOVO VIDEO SVELA I DETTAGLI DELLA NUOVA MODALITÀ PVE "FENDITURA"

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo video diMultiVersus che svela i dettagli della nuova modalità PvE "Fenditura", che offre una nuova esperienza di gioco diversa dalle partite PvP competitive.

Lamodalità Fenditura include una serie di colpi di scena improvvisi, minigiochi per sfidare i boss, il tutto sempre supportato da continui aggiornamenti. Ogni Fenditura è composta da capitoli che comprendono vari snodi divisi in sfide e battaglie, ognuna delle quali contiene mutator unici per diversi scenari di lotta. Completando gli obiettivi dei nodi e vincendo partite, i giocatori potranno guadagnare ricompense come le gemme, da usare per aumentare statistiche e rivelare effetti particolari.

Tra i molti modi di apprezzareMultiVersus al lancio del 28 maggio, le Fenditure saranno per i giocatori anche un modo per imparare meccaniche, provare personaggi e affinare abilità, sia in solitaria sia con un amico in modalità cooperativa online.

Guarda laGuida ufficiale alle Fenditure di MultiVersus: https://youtu.be/3h4Zex58TLo

Sviluppato da Player First Games,MultiVersus sarà disponibile come download gratuito per le console PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store) con supporto per il cross-play e cross-progression.

Il picchiaduro in stile platform free-to-play presenta un roster ancora più ampio di personaggi popolari basati sulle serie di Warner Bros. Discovery, tra cuiBatman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam e Joker (DC);Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, Taz e Marvin il marziano (Looney Tunes);Arya Stark (Game of Thrones); Tom e Jerry (Tom & Jerry);Finn l'umano, Jake il cane e Guardia Banana (Adventure Time);Steven Universe e Garnet (Steven Universe); il gigante di ferro(Il gigante di ferro); LeBron James (Space Jam: A New Legacy);Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty); Gizmo e Ciuffo Bianco (Gremlins) e una straordinaria creatura originale conosciuta comeRendog.