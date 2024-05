MULTIVERSUS: un nuovo trailer svela Jason Voorhees e l’Agente Smith

Entrambi i personaggi saranno giocabili nel titolo disponibile dal 28 maggio

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer di lancio cinematografico relativo aMultiVersus, in cui rivela che a partire dal 28 maggio, data di uscita ufficiale, sarà possibile vestire i panni diJason Voorhees (direttamente dalla serie di film horror Venerdì 13) e dell'Agente Smith (proveniente dalla serie di filmMatrix) all'interno del videogioco picchiaduro free-to-play.

Entrambi si uniranno al cast dei combattenti diMultiVersus insieme a Joker, celebre super cattivo della DC, nella Stagione 1: Puns & Villainy. Jason Voorhees sarà disponibile al lancio, mentre l'agente Smith si unirà al roster più avanti.

Oltre a Jason e all'Agente Smith, questo trailer cinematografico pieno di azione mostra una serie di celebri eroi e cattivi provenienti daMultiVersus, tra cui Wonder Woman e Joker (DC), Velma (Scooby-Doo), Bugs Bunny e Marvin il marziano (Looney Tunes), il Gigante di ferro (Il Gigante di Ferro), Rick Sanchez (Rick and Morty), Ciuffo bianco (Gremlins) e Finn l'umano e Cake la gatta, una variante di Jake il cane (Adventure Time).

Trovi qui il trailer di MultiVersus “Scontri tra stelle. Torte che volano”

https://youtu.be/W0_TvhJX6F8

Sviluppato da Player First Games,MultiVersus sarà disponibile dal 28 maggio come download gratuito per le console PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store) con supporto per il cross-play e cross-progression.

Il picchiaduro in stile platform free-to-play presenta un roster ancora più ampio di personaggi popolari basati sulle serie di Warner Bros. Discovery, tra cui i personaggi già annunciati di