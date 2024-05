Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI:

Entra nel mondo del Super X-Fi

Scopri l'audio spaziale con gli ultimi auricolari e cuffie TWS, dove la magia del Super X-Fi si dispiega con un solo tocco, dando vita a paesaggi sonori coinvolgenti.

Creative Technology presenta oggi con orgoglio i suoi ultimi auricolari e cuffie True Wireless Stereo (TWS), Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI, progettati per trasportare gli utenti nel mondo coinvolgente di Super X-Fi. Con un semplice tocco, gli utenti possono espandere il proprio palcoscenico sonoro ed essere immersi in ogni dettaglio dei propri contenuti preferiti su piattaforme come Netflix, Spotify e YouTube, tutte supportate dalla tecnologia SXFI integrata. Dotati di funzionalità aggiuntive come Adaptive Hybrid ANC e modalità Ambient, Bluetooth 5.3, bassa latenza fino a ~100 ms, Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI sono pronti a ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro contenuti preferiti.

Gli ultimi Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI consentono di sbloccare facilmente il regno coinvolgente di Super X-Fi ad ogni gioco.

Rinomato per la sua capacità di ricreare l’ampio palcoscenico sonoro di un sistema surround multi-speaker di fascia alta, Super X-Fi ora brilla negli ultimi Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI, arricchendo l’esperienza di ascolto con l’audio spaziale. Con Super X-Fi attivato, è possibile trascendere i confini del suono stereo tradizionale, immergendosi in un mondo audio tridimensionale pieno di realismo e profondità elevati. Che si tratti del fragoroso ruggito di un'esplosione cinematografica, del sottile fruscio delle foglie in una foresta o del posizionamento preciso dei passi in un gioco, Super X-Fi offre precisione spaziale e profondità senza precedenti, consentendo di sentirsi veramente parte dell'azione.

Insieme all'APP SXFI, disponibile su telefoni iOS e Android, tutto il potenziale di Super X-Fi può essere ulteriormente sbloccato personalizzando Super X-Fi in base all'esatta forma della testa e delle orecchie degli utenti per una resa ancora più precisa. Esaminando le loro caratteristiche principali, Creative Zen Air SXFI vanta driver al neodimio da 10 mm personalizzati, garantendo alti cristallini e medi ben bilanciati per un'esperienza di riproduzione audio eccezionale. Con un tempo di riproduzione totale fino a 39 ore (con ANC OFF), insieme alla resistenza all'acqua IPX5 e alla funzionalità di ricarica wireless, è perfetto per chi è in movimento.

D'altro canto, Creative Zen Hybrid SXFI è dotato di driver al neodimio da 40 mm personalizzati, che offrono alti precisi e bassi profondi per un'esperienza audio elevata. Con un'impressionante durata di riproduzione totale fino a 70 ore (con ANC OFF), sarà possibile poter godere sessioni di ascolto prolungate senza alcuna interruzione. Il design dell'archetto pieghevole ne aumenta la portabilità, mentre il supporto per la linea di ingresso analogica offre opzioni di connettività versatili. Inoltre, i microfoni integrati con ENC (Environment Noise Cancellation) garantiscono una comunicazione più chiara durante le chiamate e i comandi vocali, migliorando l'esperienza complessiva dell'utente.

Prezzi e disponibilità

Creative Zen Air SXFI ha un Prezzo di € 79,99 ed è disponibile per il preordine su Creative.com.

Creative Zen Hybrid SXFI

ha un Prezzo di € 99,99 ed è disponibile per il preordine su Creative.com.