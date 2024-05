Ancora grane per Chiara Ferragni, anche l'agenzia di comunicazione Community rompe la collaborazione

La collaborazione tra l'influencer Chiara Ferragni e l'agenzia di comunicazione trevigiana Community è ufficialmente terminata. Iniziata a dicembre 2023 per gestire e migliorare l'immagine di Ferragni dopo controversie legate a prodotti promozionali, come pandori e uova di Pasqua griffate, la partnership si è conclusa dopo poco più di quattro mesi.

Le cause principali del distacco tra le parti sono state attribuite a divergenze significative riguardo le strategie di gestione della reputazione. Nonostante la separazione, non emergono toni particolarmente accesi, ma piuttosto una decisione condivisa di interrompere la collaborazione. L'agenzia Community ha preferito non commentare ulteriormente la situazione.

Questa non è l'unica collaborazione interrotta recentemente da Ferragni; nei mesi scorsi, l'influencer non è stata riconfermata nel Cda di Tod’s e ha visto la fine di altre partnership con marchi come Pigna, Safilo e Coca Cola, quest'ultimo per una campagna pubblicitaria mai lanciata.