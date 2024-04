Chiara Ferragni è in difficolta e cerca soci, avrebbe bisogno di 6 milioni di euro

Chiara Ferragni sta affrontando un periodo di crisi finanziaria e cerca nuovi investitori per raccogliere tra i 5 e i 6 milioni di euro. La necessità di capitali freschi emerge in un momento particolarmente delicato per Ferragni, che ha recentemente subito danni significativi alla sua immagine a causa del cosiddetto "caso Pandoro Balocco", che ha portato a una class action e alla rescissione di importanti contratti commerciali.

La crisi ha avuto inizio quando è stato rivelato che le vendite di pandoro natalizio, promosse come benefiche per un ospedale pediatrico, non avevano contribuito ulteriormente alla causa, nonostante i prezzi elevati del prodotto. Questa situazione ha portato a sanzioni da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette, aggravando la posizione di Ferragni nel mercato.

Adesso Ferragni e i suoi consulenti stanno cercando di attirare nuovi soci che possano apportare non solo un sostegno finanziario ma anche una possibile stabilizzazione dell'immagine del brand. Tra i potenziali investitori ci sono figure di spicco del settore della moda e del business. Tuttavia, l'ingresso di nuovi soci potrebbe anche significare una riduzione del controllo diretto di Ferragni sulle operazioni aziendali.