Follower in fuga da Chiara Ferragni: Lei vola a Los Angeles

Chiara Ferragni ha recentemente intrapreso un viaggio a Los Angeles, lasciando temporaneamente l'Italia per una vacanza con alcuni dei suoi amici più stretti. Tra i compagni di viaggio ci sono Veronica Ferraro, Chiara Biasi e il suo makeup artist Manuele Mameli. Questa non è la prima volta che Ferragni visita la città californiana, avendo già vissuto lì in passato, come raccontato nel suo film "Unposted".

Durante il suo soggiorno, Ferragni ha condiviso diversi momenti sui social media, mostrando le varie attività e luoghi visitati. Ma la sua partenza per gli Stati Uniti coincide con un periodo difficile per l'influencer, segnato da una significativa perdita di follower su Instagram. Prima dello scandalo legato ai pandori Balocco, Ferragni contava 29.732 milioni di seguaci, mentre ora il numero è sceso a circa 29 milioni. Solo negli ultimi giorni, ha perso altri 100.000 follower.

Il viaggio arriva anche in un momento di tensione professionale, dato che Fabio Maria Damato, il manager di lunga data di Ferragni e descritto come il suo "braccio destro" in diverse occasioni, è al centro di un'indagine giudiziaria e potrebbe presto lasciare la società.

Nonostante le difficoltà, Ferragni sembra cercare di mantenere un atteggiamento positivo, godendosi il tempo con gli amici e cercando di distaccarsi temporaneamente dalle controversie in Italia.