IMMERGITI NEL MONDO DI SAND LAND, DISPONIBILE DA OGGI

Bandai Namco Europe annuncia cheSAND LAND, il GDR d'azione basato sul manga autoconclusivo di Akira Toriyama, è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

Per il traileritaliano di lancio:

https://youtu.be/mlUfOlspAsA

Sand Land racconta la storia di un'amicizia inaspettata tra umani e demoni in un mondo spietato, dove l'acqua è diventata la risorsa più rara. Il principe dei demoni Belzebubù e il suo amico Ladro si uniranno allo Sceriffo Rao alla ricerca della fonte leggendaria per salvare gli abitanti di Sand Land. Durante la loro avventura incontreranno nuovi alleati e affronteranno battaglie impegnative per sconfiggere i tanti pericoli del deserto e l'esercito del Re di Sand Land.

Il mondo di Sand Land è stato ulteriormente ampliato con una storia e un territorio esclusivi, immaginati e supervisionati da Akira Toriyama appositamente per il videogioco e la serie animata. Belzebubù e i suoi amici si avventureranno inForest Land, un paese verde e rigoglioso, completamente diverso dal deserto che hanno sempre conosciuto. Ma ad attenderli ci saranno anche nuove sfide. Avranno quindi bisogno del supporto di Ann, un'abile meccanica, per affrontare Muniel e la sua fedele armata.

Per spostarsi nel vasto mondo diSand Land i giocatori potranno usare più di dieci veicoli diversi, che si riveleranno fondamentali per coprire grandi distanze, superare terreni difficili o far piovere proiettili sui nemici! Ogni veicolo può anche essere personalizzato con parti trovate o create, migliorandone le abilità e adattandolo ai diversi stili di gioco. Inoltre, sarà possibile modificarne i colori e aggiungere decalcomanie, in modo da sfoggiare il proprio stile durante le tante avventure.