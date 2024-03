Il nuovo trailer di SAND LAND svela il territorio di Forest Land

Guarda il nuovo trailer di SAND LAND per scoprire Forest Land! Questo nuovo mondo con i suoi personaggi è stato immaginato dall'autore Akira Toriyama appositamente per il videogioco e la serie animata per espandere il mondo di Sand Land con nuove avventure.

Oltre le dune e il deserto assolato, si trova un paese verde e rigoglioso chiamato Forest Land. Pur sembrando pacifico a prima vista, in realtà è un luogo governato da uno spietato esercito che si oppone a Sand Land. Alla sua guida c'è Muriel, un personaggio temibile malgrado i suoi lineamenti infantili e determinato a salvare la sua terra impossessandosi di una scorta di Aquanium, una risorsa tanto potente quanto pericolosa. Una cosa è certa, non si arrenderà senza combattere.

Il tutto rappresenta chiaramente un'altra sfida per Belzebubù e i suoi amici con i loro nuovi alleati, dando vita a una serie di battaglie esplosive contro ogni generale dell'esercito di Forest Land. Supportati da Ann, i giocatori potranno contare sul suo coraggio in battaglia e sulle sue eccellenti abilità da meccanica per rendere i loro veicoli sempre più efficaci e potenti.

Scopri Forest Land nel nuovo trailer:

SAND LAND

sarà disponibile dal 26 aprile 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

Su tutte le piattaforme è ora disponibile una demo che consente di fare i primi passi in SAND LAND.