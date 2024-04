STAR COMICS CELEBRA IL GENIO DIAKIRA TORIYAMA CON DUE NUOVE EDIZIONIDI SAND LAND

Il manga, in arrivo sugli scaffali il 16 aprile, verrà pubblicato in un unico volume autoconclusivo che permetterà ai nuovi lettori e ai fan di vecchia data di immergersi nell’universo creativo del creatore di Dragon Ball.

Akira Toriyama, il maestro dietro Dragon Ball, ha incantato e influenzato un'intera generazione, dando vita a un'epopea che ha ridefinito il genere shonen e lasciato la sua impronta indelebile nella cultura pop mondiale. In un momento tanto toccante quanto significativo per i suoi fan, segnato dalla perdita del sensei e dall’avvicinarsi del quarantesimo anniversario di Dragon Ball, Star Comics presenta le nuove edizioni di Sand Land: l’opera offre una preziosa finestra sull'estesa creatività di Toriyama, dimostrando ancora una volta il suo indiscutibile genio narrativo. In arrivo il 16 aprile, le nuove edizioni di Sand Land vogliono essere un omaggio al leggendario mangaka, nonché una porta aperta ai nuovi lettori e ai fan di vecchia data verso l'ampio panorama della sua produzione artistica, un chiaro invito a esplorare un racconto che esprime tutta la profondità e il fascino della sua immaginazione.Sand Land ci trasporta in un mondo arido, dove la siccità ha reso l’acqua un bene raro e controllato. Originariamente pubblicato nel 2000 su Weekly Shonen Jump e portato ai lettori italiani da Star Comics nel 2002, il manga racconta la storia di Beelzebub, principe dei demoni, e dell'anziano sceriffo Rao che, assieme al ladro Shif, si lanciano in una missione epica per scoprire una leggendaria sorgente d'acqua. La ricerca li vedrà confrontarsi con avversari inaspettati e sfidare i propri limiti in un mondo segnato dalla gretta avidità di un monarca che ha trasformato l'acqua in strumento di potere.

La loro odissea è disseminata di ostacoli e nemici improbabili, dipingendo un mondo oppresso dalla tirannia, dove l'acqua è diventata moneta di potere. Tessendo, con il suo stile distintivo, una narrazione che intreccia azione e comicità , Toriyama invita il lettore a riflettere sull’importanza della perseveranza e della collaborazione, celando all’interno della storia un messaggio urgente e vitale sulla sopravvivenza in un ecosistema al limite della sua resilienza.

Sand Land sarà disponibile in due edizioni: la New Edition e l'Ultimate Edition, quest'ultima cartonata e in grande formato, arricchita da contenuti extra e pagine a colori. La storia rappresenta a tutti gli effetti l’ingresso ideale nell’avvincente universo di Toriyama: Sand Land è infatti una narrazione autoconclusiva, con il volume che racchiude in sé i quattordici capitoli che compongono l'intera saga, permettendo ai lettori un tuffo diretto e completo nel genio del sensei. Queste edizioni offrono un'esperienza unica sia per gli aficionados che per i nuovi estimatori, presentando una visione distintiva e ricca di sfumature del talento di Toriyama, oltre i confini del celebre Dragon Ball. Le nuove edizioni dell’opera si collocano perfettamente nell'ambito delle celebrazioni più ampie per il quarantesimo anniversario di Dragon Ball, il capolavoro di Toriyama. L'ammirazione e la riscoperta di questo titolo non si limitano alla pubblicazione cartacea: l’universo narrativo di Sand Land sarà presto esplorato anche in altre forme di media, come l’imminente videogioco di Bandai Namco, che promette di catturare lo spirito dell'avventura, e una serie animata destinata a portare la storia a un pubblico ancora più ampio. Con queste edizioni, Star Comics intende onorare l’impatto del sensei sull’immaginario globale, invitando le vecchie e nuove generazioni a unirsi nel celebrare un talento senza tempo.