That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles

Bandai Namco Europe ha annunciato lo sviluppo del primo gioco per PC e console basato sulla celebre serie di Tensura. Il GDR d'azioneThat Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles sarà disponibile in digitale dall'8 agosto 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

InThat Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, i giocatori seguiranno il leader Rimuru Tempest e i suoi compagni mentre creano da zero una nuova nazione, la Federazione Jura Tempest, per poi svilupparla. Questo GDR d'azione 2D a scorrimento laterale segue gli eventi della storia originale, come gli incontri con i Kijin e la battaglia contro il Regno di Falmuth, rendendolo un modo perfetto per scoprirne l'universo per la prima volta. Ma ci saranno anche due storie esclusive aggiuntive e supervisionate dall'autore originale, Fuse, accompagnate da alcuni nuovi personaggi creati dall'illustratore della serie, dando vita a una nuova esperienza che saprà sicuramente conquistare anche i fan di lunga data!

Lasciando la città, i giocatori potranno esplorare il mondo di Tempest, dove ad attenderli ci saranno infuocate battaglie contro boss e avversari, con le stesse tecniche e combo dinamiche della serie anime. Tornando in città, potranno affrontare alcune missioni secondarie, aiutando i propri compagni e rinforzando al tempo stesso i loro legami e le proprie abilità di combattimento.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/p-joMplA49I

