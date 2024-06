Vari titoli in arrivo con DLSS 3, AI e Reflex

Abbracciate l’ignoto! Pax Dei, Still Wakes the Deep, e Skye: The Misty Isle, sono in arrivo questa settimana con DLSS 3 potenziato dall’AI e Reflex

Passando da una tela bianca all'esplorazione di maestose isole vichinghe, gli annunci DLSS di questa settimana si incentrano sull'utilizzo della potenza delle tecnologie RTX come NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex e gli effetti ray-tracing avanzati.

Si comincia con il social sandbox MMO Pax Dei , già disponibile in Early Access su Steam. Nel gioco è possibile creare la propria leggenda immergendosi in un mondo ricco di miti e magie. Mentre lo fate, DLSS 3 e NVIDIA Reflex faranno in modo che possiate affrontare le vostre sfide al massimo livello di prestazioni possibile. In Pax Dei, DLSS 3 utilizza l'intelligenza artificiale per moltiplicare i frame rate in media di 3 volte in 4K.

Ma se questo vi sembra un po’ troppo facile, perché non viaggiare verso una piattaforma petrolifera nel bel mezzo di una feroce tempesta al largo della costa scozzese giocando a Still Wakes The Deep . Senza possibilità di comunicare con il mondo esterno e con tutte le uscite bloccate, non avrete altra scelta che affrontare l'orrore che si è insinuato a bordo in questo gioco horror narrativo in prima persona. Inoltre, DLSS 3 con Frame Generation e DLAA renderà ogni urlo più reale, mentre Reflex vi darà le migliori possibilità di fuga quando le cose si mettono male. In 4K, con tutte le impostazioni al massimo, DLSS 3 offre un aumento medio di 2,6X delle prestazioni. E per finire, il gioco è disponibile da oggi.

Se volete sopravvivere con meno stress, potete sempre navigare sull'Isola di Skye in Skye: The Misty Isle di Aurora Game Studios. Sfidate gli elementi, combattete i predatori e scoprite il destino nascosto di questa terra. Quando l’Early Access partirà il 19 giugno, potrete anche utilizzare il DLSS 3 con Frame Generation per aumentare i frame in media di 2,4 volte e ridurre la latenza con Reflex.

E non è tutto! Deep Rock Galactic Season 5, sta aggiungendo il DLSS 3 al mix e THE FINALS , Season 3, sta facendo lo stesso, con l’aggiunta anche di Reflex e Ray Tracing.

Abbiamo appena lanciato l’hashtag