DLSS 3 ray-tracing e NVIDIA Reflex in EA SPORTS F1 24

Nuovi giochi che integrano NVIDIA DLSS , NVIDIA Reflex e effetti ray-traced avanzati vengono rilasciati o annunciati ogni settimana, ma pochi andranno a ruba come EA SPORTS F1 24 e Capes, entrambi in arrivo questa settimana!Utilizzate il DLSS3 per raggiungere frame rate pari alla vostra velocità di guida mentre scendete in pista nei panni di uno dei 20 piloti reali, tutto nel tentativo di vincere il Campionato del Mondo di Formula 1.

Sulle schede grafiche desktop GeForce RTX serie 40, l’abilitazione del DLSS 3 moltiplica la velocità dei frame rate fino a 2 volte in 4K, con tutti gli effetti ray-traced e le altre opzioni al massimo. Nel frattempo, NVIDIA Reflex farà in modo che possiate affrontare le curve come un professionista, sia che giochiate da soli che in multiplayer. E mentre sfrecciate verso il gradino più alto del podio, potrete godere di un realismo eccezionale, con auto, vetri, acqua e altri oggetti ancora utilizzando i tutta la potenza dei Core della vostra GPU GeForce RTX per riflettere la luce come nella vita reale.

F1 24 sarà disponibile per tutti il 31 di maggio, ma chi acquista l'esclusiva digitale Champions Edition (o chi ha un abbonamento EA Play Pro) potrà giocarlo in anteprima il 28 di maggio. Per coloro che sono alla ricerca di velocità sovrumane, il 29 maggio arriverà Capes di Spitfire Interactive e Daedalic Entertainment. Questo gioco di strategia a turni consente di costruire una squadra di eroi per combattere contro i supercriminali che 20 anni fa hanno sfruttato la loro vittoria per trasformare la città in un incubo distopico.

Non dimenticate però una delle più grandi coppie di poteri disponibili: DLSS 2 e DLAA per portare la grafica e le prestazioni al massimo livello possibile.