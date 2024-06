DLSS 3.5,Ray Reconstruction e nuovi GeForce Game Ready Driver

DLSS 3.5 con Ray Reconstruction per The First Descendant, DLSS 3 accelera PAYDAY 3 e Riven, nuovi GeForce Game Ready Driver disponibili

Questa settimana sono disponibili nuovi giochi che integrano o si aggiornano per includereNVIDIA DLSS,NVIDIA Reflex eray-tracing.

The First Descendant è uno shooter action-RPG cooperativo in terza persona gratuito, basato su Unreal Engine 5 che sarà disponibile dal 2 luglio con NVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction, ray tracing, NVIDIA DLAA e NVIDIA Reflex.

Il nuovo aggiornamento di PAYDAY 3, Boys in Blue, offre il supporto a NVIDIA DLSS 3 e NVIDIA Reflex. A impostazioni massime in 4K, DLSS 3 moltiplica i frame rate di 2 volte. Inoltre, grazie a Reflex, la latenza del sistema viene ridotta del 55%, rendendo il gameplay più reattivo.

Riven, il sequel diMyst del 1997, è stato riproposto da Cyan Worlds; scoprirete una storia di intrighi e tradimenti mentre risolvete intricati enigmi in un ambiente in 3D in real time. Costruito da zero con nuovi contenuti,Riven offre libertà di movimento, immagini accattivanti e una narrazione più profonda.Riven supporta DLSS 2 per accelerare le prestazioni.

TRIBES 3: Rivals di Prophecy Games è uno shooter in prima persona a squadre con jetpack, sci e guerre di classe. Catturate la bandiera nemica mentre difendete la vostra, scegliendo tra le diverse classi per personalizzare le abilità e i loadout su diversi terreni. Con DLSS 3 e Reflex, i giocatori di GeForce RTX 40 Series possono godere di frame rate più elevati e di una latenza di sistema ridotta per un gameplay più reattivo. Durante lo Steam Summerfest, anche TRIBES 3: Rivals sarà in vendita.

Driver

Tutti i titoli appena citati sono supportati dai nuovi GeForce Game Ready , che non solo offrono l'esperienza definitiva al day-one per titoli come, ma preparano anche il vostro sistema ai più recenti aggiornamenti DLSS 3, come quello che sta per arrivare per. Inoltre, è disponibile il supporto per 4 nuovi profili Optimal Playable Settings. I Driver GeForce Game Ready persono disponibili da subito.