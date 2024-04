Piero Fassino denunciato per tentato furto di profumo a Fiumicino

Il deputato del Partito Democratico, Piero Fassino, è stato denunciato per il tentato furto di un profumo del valore di 100 euro, avvenuto al duty free dell'aeroporto di Fiumicino. L'incidente è stato segnalato il 15 aprile, mentre Fassino si trovava in attesa di un volo per Strasburgo.

Secondo le ricostruzioni, il profumo è stato trovato nella tasca del giaccone di Fassino, che ha dichiarato di averlo messo temporaneamente per mancanza di mani libere, con l'intenzione di pagarlo. Un funzionario della vigilanza ha notato l'azione e ha immediatamente avvisato le autorità aeroportuali, che hanno proceduto con la denuncia.

Fassino ha espresso sorpresa per l'accaduto, affermando di non avere intenzioni di furto e di aver già chiarito la situazione con i responsabili del negozio. L'ex ministro della Giustizia e sindaco di Torino ha sottolineato la sua lunga carriera politica e la sua integrità, negando qualsiasi tentativo di appropriazione indebita.

La notizia è stata diffusa da vari media, tra cui La Repubblica, La Nuova Sardegna e ANSA, che hanno riportato le dichiarazioni di Fassino e i dettagli dell'evento.