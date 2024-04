Aviaria: Virus H5N1 nel latte pastorizzato negli USA

Negli Stati Uniti, è stata rilevata la presenza di frammenti del virus dell'influenza aviaria H5N1 in campioni di latte pastorizzato. La Food and Drug Administration (FDA) ha comunicato che nonostante il ritrovamento, non ci sono rischi per i consumatori e il latte in commercio è considerato sicuro.

La scoperta è avvenuta in un contesto in cui un ceppo di H5N1 ad alta patogenicità sta contagiando le mucche da latte in diversi stati americani. La FDA, insieme ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e al Dipartimento dell'Agricoltura, sta indagando sull'epidemia di aviaria negli allevamenti. Nonostante la presenza virale rilevata tramite test PCR, le autorità sanitarie hanno rassicurato che la pastorizzazione inattiva il patogeno, sebbene non elimini completamente la presenza di particelle virali.

Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia, ha commentato che il ritrovamento non è una notizia positiva e rappresenta un segno che il virus aviario si sta muovendo tra le specie. Tuttavia, ha sottolineato che non c'è motivo di allarmismo.

Il CDC ha riportato un caso di infezione da H5N1 in una persona negli USA, che aveva avuto contatti con bovini presumibilmente infetti. Il paziente ha manifestato solo arrossamento degli occhi e sta ricevendo trattamento antivirale. Le autorità sanitarie mantengono che il rischio per il pubblico generale rimane basso.

La situazione è monitorata attentamente dalle agenzie federali e statali, che stanno lavorando per contenere la diffusione del virus e assicurare la sicurezza dei prodotti lattiero-caseari.